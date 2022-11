Apple Watch 8, presentato l’ultimo dispositivo della Mela: ecco le novità principali

Nel corso degli ultimi 6 o 7 anni, il mondo degli smartwatch si è sempre più ampliato, offrendo modelli per tutte le tasche ed esigenze dei clienti.

Tra i modelli principali troviamo in particolare il Samsung Galaxy Watch della compagnia coreana, così come Apple Watch della compagnia di Cupertino. Nel corso degli ultimi Apple ha introdotto diverse caratteristiche innovative, tra cui la misurazione del battito cardiaco e tanto altro.

Nel corso degli ultimi mesi, in particolare, si è tenuto il keynote di Apple, che ha avuto modo di presentare i suoi prossimi modelli di Apple Watch che faranno da vetrina durante questi mesi, e soprattutto in vista della corsa degli acquisti natalizi.

Nel corso del keynote tenutosi a settembre (in occasione della quale sono stati presentati anche gli iPhone 14, iPhone 14 Pro e infine AirPods Pro 2), Apple ha presentato Apple Watch Series 8, già disponibile a partire dallo scorso 7 settembre.

Le voci di corridoio hanno riuscito praticamente ad azzeccare quasi tutto riguardante il nuovo modello di smartwatch secondo Apple: la compagnia di Cupertino ha mantenuto il design invariato rispetto alla precedente generazione di modelli, dove nella Serie 7 aveva aumentato di poco la dimensione dello schermo, mantenendo uguale tutto il resto.

Le nuove caratteristiche

Una delle funzionalità principali di Apple Watch è il sensore della temperatura, che permette di fornire informazioni importanti in merito alla temperatura dell’utente che lo utilizza. A questa si aggiunge poi la Rilevazione Incidenti, una nuova funzione che permetterà di segnalare un avvenuto incidente a danno dell’utente: in questo caso partirà autonomamente una chiamata per far venire i soccorsi sul luogo dell’incidente stesso.

Nessun colore nuovo per quest’anno, a differenza della serie iPhone che ogni anno presenta una nuova variante cromatica per l’occasione (come il viola nel caso dell’iPhone 14 Pro). Nella fattispecie troviamo la colorazione argento, galassia, mezzanotte e rosso, mentre per la versione in acciaio troveremo la colorazione grafite, argento e infine oro. Apple Watch Serie 8 è in vendita in tutti gli Apple Store e rivenditori autorizzati a partire da 509 euro.

Il pezzo forte di quest’anno è però indubbiamente rappresentato, in termini di innovatività, da Apple Watch Ultra, ovvero la versione ultraresistente dello smartwatch di casa Apple, pensata per le condizioni più estreme. Apple Watch Ultra, per chi fosse interessato, è disponibile a partire da 1009 euro.