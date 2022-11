Instagram, rivoluzione storica per tutti gli utenti: niente sarà più come prima

Da una decina d’anni a questa parte, i social network sono ormai entrati sempre più prepotentemente all’interno della vita quotidiana di milioni e milioni di persone, influenzandola per certi versi, e per altri creando addirittura delle opportunità lavorative di un certo rilievo, soprattutto per quanto riguarda gli influencer, che fanno proprio dei social network il proprio punto di forza.

Nell’ultimo periodo, in particolare, si è tanto sentito parlare degli NFT, vale a dire “non fungible token”, che rappresenta una sorta di bene pubblico virtuale non condivisibile.

Novità dell’ultimo minuto sarebbe infatti l’arrivo proprio di questi NFT all’interno di Instagram. Ad annunciarlo in maniera ufficiale è stata la stessa compagnia Meta, che all’interno di un contesto di annunci inerenti i nuovi strumenti per i creators presenti all’interno delle sue piattaforme, rispettivamente Facebook e Instagram.

L’arrivo degli NFT su Instagram rappresenta un passo assolutamente importante. Nel corso del suo periodo iniziale, questa caratteristica prevederà una fase di rodaggio, e sarà limitata solo ad un numero ben limitato di utenti, tra cui in particolare il celebre fotografo Isaac Wright (in arte Drift), oltre che l’artista Amber Vittoria, conoscitrice del mondo degli NFC grazie ad OpenSea. Successivamente, una volta testate con accortezza le varie funzionalità, sarà poi estesa al restante bacino d’utenza.

La pubblicazione sul proprio profilo Instagram degli NFT sarà un’operazione totalmente gratuita per l’utente, e non prevede esborsi monetari di alcun tipo. Sono in previsione però alcune commissioni nel caso lo stesso NFC pubblicato dall’utente sia venduto a terzi.

I dettagli del piano

La compagnia ha annunciato, nella fattispecie, che si appoggerà alla blockchain Polygon, ovvero una sorta di versione ottimizzata della celebre piattaforma decentralizzata di criptovalute Ethereum. Oltre a queste, altre interessanti funzionalità sono previste per l’arrivo, tra cui ad esempio il supporto alla blockchain Solana e al portafoglio digitale Phantom.

Per chi non lo sapesse, Instagram permette già da diverso tempo di mostrare i propri token, usando come appoggio alcune blockchain come ad esempio Flow ed Ethereum, e portafogli virtuali tra cui MetaMask, Coinbase Wallet, Rainbow, Trust Wallet, Dapper Wallet e altri ancora. Al momento non conosciamo una precisa data d’uscita effettiva di questo nuovo servizio, pertanto bisognerà ancora aspettare un po’.

Non ci resta quindi a questo punto che attendere aggiornamenti in merito all’uscita effettiva per tutti gli utenti da parte della stessa compagnia Meta, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi, rispettivamente per le piattaforme mobile iOS e Android.