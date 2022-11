Amazon, splendida notizia per gli iscritti: regalo clamoroso della compagnia americana

Natale arriva in anticipo a casa Amazon, arriva un regalo interessante per gli abbonati Prime. Jeff Bezos infiamma la concorrenza nello streaming musicale.

Dopo l’aumento dei prezzi degli abbonamenti Prime, avvenuto a metà settembre, Amazon decidere di farsi perdonare offrendo ai suoi fidati clienti un regalo inedito. Questa novità in arrivo farà felice chi spesso ascolta Amazon Music.

Questa piattaforma di streaming dedicata al mondo musicale e anche ai podcast, è poco conosciuta a tutti perché fino ad ora aveva solo 2 milioni di brani, piuttosto limitato rispetto ai concorrenti come Spotify (oltre 40 milioni di brani). Adesso Jeff Bezos ha deciso di investire sulla piattaforma ed entrare in concorrenza con i big dello streaming musicale.

Infatti adesso si prevede una crescita di 100 milioni di brani, dove chi possiede un abbonamento Prime potrà usufruire di questo gigantesco catalogo. Babbo Natale è venuto in anticipo quest’anno, è un’opportunità da non farsi perdere per gli abbonati. Scopriamo di più di questo grande regalo offerto da Jeff Bezos.

Fino 100 milioni di brani

Fino a ieri Amazon Music Prime, cioè la versione di Amazon Music inclusa nell’abbonamento Prime, si poteva ascoltare solo 2 milioni di pezzi. Ora il numero è cresciuto fino a 100 milioni, coincidendo con il numero di brani presenti su Amazon Music Unlimited ( la versione premium da 9,99 euro al mese).

Ora Amazon mette a disposizione dei suoi abbonati anche i migliori podcast, senza pubblicità, e numerose playlist ad accesso libero. Il tutto senza variazioni di prezzo e con il semplice abbonamento Amazon Prime.

C’è chi si starà chiedendo, quali siano le differenze rimaste tra Amazon Music Free (il servizio gratuito per chi non è iscritto a Prime), Amazon Music Prime e Amazon Music Unlimited. La quantità di brani disponibili è stata fino ad ora la discriminante principale delle scelte del servizio.

Amazon Music Free non richiede iscrizione a Prime, non permette di scegliere il singolo brano ma solo di ascoltare per album o per artista o per playlist curate on demand. Non offre l’ascolto in HD e Ultra HD, non offre l’audio spaziale e può essere usato su un solo dispositivo alla volta, ma non offline. Include la pubblicità.

Amazon Music Prime è la versione di Music Free riservata a chi è iscritto ad Amazon Prime. La differenza principale è la totale assenza di pubblicità tra un brano e l’altro: non offre HD, Ultra HD e audio spaziale, funziona su un solo dispositivo alla volta, ma anche offline.

Amazon Music Unlimited è la versione premium del servizio, l’unica che permette di scegliere i singoli brani da ascoltare, anche in HD, Ultra HD e con l’audio spaziale (se supportato dal dispositivo di riproduzione), anche offline. Niente pubblicità e riproduzione fino a 6 dispositivi contemporaneamente con il piano Family.