Contatore della luce, con questo tasto ‘segreto’ risparmi clamorosi: la bolletta si dimezza istantaneamente

Non sai più come mantenere bassi i consumi in casa? Grazie a questa speciale funzione del tuo contatore abbatterai il prezzo delle bollette.

Con l’arrivo dell’inverno siamo sempre più attenti ai nostri consumi, cerchiamo di non sprecare l’energia inutilmente. Nell’ultimo periodo adottiamo metodi e trucchi per ridurre i consumi dei nostri elettrodomestici e abbassare il termostato del riscaldamento in casa, ma questo non basta.

Per capire quanto i nostri stratagemmi per abbattere i costi funzionano, dobbiamo confrontarci con gli effettivi valori sui consumi di luce e gas. Qui possono venirci in soccorso i contatori elettrici, in particolare c’è una sua funzione che può aiutarci a monitorare e ridurre i consumi.

Prima di scoprire questa funzione, dobbiamo essere in grado di saper leggere cosa c’è scritto sui contatori, infatti effettuando una buona lettura sappiamo già in buona parte come poter ridurre i consumi in casa. Vediamo insieme come leggere nella maniera corretta il contatore Enel.

Come leggere il contatore

Leggere il contatore Enel ci consente di comprendere meglio il contratto con il fornitore elettrico e di usare più razionalmente elettrodomestici e altri apparecchi elettrici. Il contatore Enel può essere letto direttamente dal display premendo l’apposito pulsantino laterale.

Per spiegare al meglio come leggere il contatore Enel ci rifaremo ad alcune immagini messe a disposizione dallo stesso eneldistribuzione.it. Nella foto che segue potete vedere le parti da mettere in evidenza per la lettura del contatore Enel, ecco quali sono:

Il display.

Il Pulsante di lettura.

Gli Indicatori di Consumo.

Il dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica.

L’interfaccia ottica

Se sul display appare il simbolo L1 (in basso a sinistra), il contatore funziona normalmente. Se appare un triangolo con la punta rivolta verso il basso e un punto esclamativo, e in casa manca la corrente, sarà necessario contattare l’assistenza al Numero verde segnalazione guasti che troverete in bolletta.

Se gli indicatori di consumo sono lampeggianti, vuol dire che l’abitazione sta usufruendo di corrente elettrica. Al contrario, se le spie sono fisse, nel modello di contatore Enel GEM*, non c’è consumo di elettricità da almeno 20 minuti.

*Il nome del modello del contatore Enel si trovano sulla targa appena sotto il display.

Istruzioni

Premete in sequenza il pulsante di lettura così da visualizzare sul display, in ordine: