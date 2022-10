Facebook, risolvi i problemi di accesso con questo sistema: basta un click e il gioco è fatto

Nel corso degli ultimi 10 anni, i social network hanno spopolato in tutto il web, diventando a tutti gli effetti alcune delle principali piattaforme attualmente in uso da milioni (se non miliardi) di utenti.

È il caso di Facebook, Instagram, TikTok e altri social che stanno impazzando nel corso dell’ultimo periodo, proponendo caratteristiche via via più nuove, come ad esempio i Reel e la condivisione di contenuti video, soprattutto su Instagram e Facebook.

Quest’oggi in particolare vi diamo alcuni consigli e accorgimenti pratici per quel che riguarda Facebook, senz’ombra di dubbio il social network ad oggi con più utenti al mondo, detenuto dalla compagnia Meta (a capo tralaltro di WhatsApp, il servizio di messaggistica istantanea, e Instagram).

Spesso capita infatti che gli utenti abbiano problemi di accesso con la piattaforma di Facebook, con il classico dominio utilizzato da tutti. In questi casi, porvi rimedio è abbastanza semplice e intuitivo: basterà infatti incollare nella barra di ricerca “m.facebook.com“, ovvero l’indirizzo della versione mobile (dedicata rispettivamente ai sistemi operativi Android e iOS, a seconda di quale smartphone possediamo) per riuscire così ad accedere senza problemi, oltre ad avere una versione nettamente più fluida e veloce della controparte per browser “casalinghi”.

Nel caso in cui si intendesse recuperare l’accesso ad un account Facebook compromesso (a seguito ad esempio della perdita della password), basterà recarsi a questo indirizzo, seguendo tutte le istruzioni riportate di seguito, in modo tale da reimpostare la password e riuscire nuovamente ad accedere all’account che abbiamo intenzione di utilizzare.

Le novità del futuro

Ricordiamo che Facebook introdurrà diverse novità nel corso del 2023, con Mark Zuckerberg che ha annunciato ad esempio l’arrivo del Metaverso. Uno degli aspetti senz’ombra di dubbio più importanti nel panorama del social network blu è indubbiamente l’arrivo della realtà virtuale, che permetterà di interagire in maniera straordinaria con tutti gli altri utenti che ne fanno utilizzo, attraverso l’uso di un semplice casco per la realtà virtuale.

Oltre a questo stiamo assistendo sempre più a una migrazione verso i contenuti video rispetto a quelli testuali, andando sulla falsariga di quanto si vede attualmente su altri social network importanti, come Instagram e TikTok, che hanno preso maggiormente piede tra i giovani.

Non ci resta dunque che attendere con trepidazione i prossimi mesi, per scoprire tutte le prossime novità in dirittura d’arrivo su questo social network, e siamo certi che le comunicazioni da parte di Meta in merito non tarderanno a venire.