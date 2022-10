Virus sul pc, hai mai ricevuto questo messaggio insidioso? Risolvi in fretta con questo ‘trucchetto’

Ricevi in continuazione sul tuo pc avvisi di eventuali infezioni da virus? Non ti procurare! È un messaggio di spam, non aprirlo! Scopri come rimuoverli.

Ultimamente diversi clienti Windows hanno ricevuto un messaggio relativo a un infezione da un virus. Il messaggio presenta il nome e logo della nota azienda di software di Microsoft. Il contenuto riportato è: “Il PC è infetto da virus (3) Puoi perdere tutti i dati e la tua carta di credito potrebbe essere rubata. Clicca qui per rimuovere i virus!”

Purtroppo il messaggio ricevuto è una truffa con lo scopo di rubare informazioni personali degli utenti che cadono nella trappola. Molti sono state vittime di questo tentativo di phishing, perdendo ai hacker in questione di rubare i loro dati finanziari.

Questo genere di messaggi spam arrivano sulla posta di molte persone, che vengano allarmati dal contenuto. Se anche voi avete ricevuto queste email e continuate a riceverle ancora, seguiteci come bloccarli e difendervi.

Avvisi pop-up

Potete stare tranquilli, non siete stati infettati da virus o hacker. In questo caso, il pop-up minaccioso che è comparso sul desktop del vostro computer non è altro che una notifica di Google Chrome. I pop-up compaiono solo dopo che l’utente ha visitato intenzionalmente o inavvertitamente una pagina web che ha richiesto il consenso per l’invio delle notifiche.

Dopo aver dato il tuo consenso, la pagina web avrà l’autorizzazione necessaria per inviarti il genere di notifica che preferisce, tra cui anche la notifica Il tuo pc è infetto da virus – Fai clic per rimuovere i virus.

Nella maggior parte dei casi, questo genere di avvisi reindirizza a siti web di phishing. L’obiettivo della notifica è quello di far scaricare all’utente tramite download web, software malevoli in grado di limitare il funzionamento del vostro computer e prenderne il controllo.

Le notifiche browser allarmanti sono spesso fonte di stress per l’utente che le riceve perché fanno leva su elementi specifici:

Contengono messaggi allarmanti;

Provengono da fonti attendibili (o almeno apparentemente);

Contengono testi studiati per destare curiosità e ansia nell’utente;

Nei pop-up appare sempre qualche elemento grafico di pericolo: punti esclamativi a volontà, riquadri rossi, sezioni gialle o nere, ecc…

Come bloccare messaggi di spam

Se anche tu hai ricevuto notifiche indesiderate da Google Chrome o da qualsiasi altro browser web, segui passo passo queste indicazioni per rimuovere tutti gli annunci, popup e avvisi malware dal vostro pc.

Entra nel tuo browser, in alto a destra clicca sui tre puntini verticali. Scegli la voce Impostazioni > Avanzate (in basso) > Privacy e sicurezza > Impostazioni sito > Notifiche.

Arrivati sino a qui, troverai un elenco di siti ai quali hai concesso l’autorizzazione ad inviarti le notifiche. Una volta che avrai identificato nell’elenco il sito indesiderato, clicca i tre puntini che si trovano a fianco del dominio e scegli la voce Rimuovi.