Smartphone, ecco come scattare foto perfette: con due click il risultato è ultra professionale

Desideri scattare foto straordinarie come quelle che vedi sui social? Segui questi consigli per applicare la modalità Macro sul tuo telefono.

Lo sapevi che in “The Wolf of Wall Street”, la scena sul elicottero è stata girata tutta su un iPhone. Ormai i nostri telefoni fanno delle foto ad una risoluzione altissima e delle tecniche di ripresa da far indivia ai cameraman di Hollywood.

Crediamo che per fare certe foto bisogna essere degli esperti di fotografia, quanto in realtà basta usare il nostro telefono. Quante volte ti sarai imbattuto su una foto su Instagram e ti sei chiesto come l’anno fatto.

Oggi vi diamo dei consigli come fare delle stupende foto con solo il vostro smartphone, in particolare ad utilizzare il Macro. Questa modalità di scatto ci permette di ottenere fotografie in cui l’immagine proiettata sul sensore della fotocamera ha la stessa dimensione del soggetto rappresentato. Scopriamo assieme come fare e far invidia a tutti sui nostri social.

Modalità Macro

Chi è proprietario di un iPhone ha notato che quando apre la fotocamera il sistema in automatico consiglia alcune modalità di ripresa più opportune per il soggetto inquadrato. Ma non sempre capiamo cosa ci consigliano e deselezioniamo la modalità di ripresa suggerita.

Prima di fare una foto dobbiamo avere bene in mente come vogliamo rappresentare il soggetto da fotografare, avere già in mente l’idea del risultato finale. Non tutti conoscono le modalità di ripresa più indicate per avere il risultato tanto desiderato, andiamo un po’ a casaccio finché non troviamo quello che ci può sodisfare.

Se spulciate spesso su Instagram o altri su social dedicati alla pubblicazione di foto, vi sarete imbattuti in delle foto dove i soggetti, che nella realtà sono minuscoli, risultano giganteschi occupando l’intera inquadratura. Questa viene definita come modalità di ripresa Macro.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max hanno la modalità Macro che ti consente di catturare i minimi dettagli utilizzando l’obiettivo ultra grandangolare. Funziona in modalità foto standard, così come video, inclusi slo-mo e time lapse.

È un’ottima modalità per catturare i dettagli, come la pelliccia di un cane, o nel materiale di qualcosa come ha fatto Oghalé Alex per la sua collezione ISOKO, per esempio.

Come attivare su iPhone 13

Il controllo macro è disattivato per impostazione predefinita su iPhone 13 Pro, con gli obiettivi che cambiano automaticamente. Ma se vuoi vedere il controllo della fotocamera per passare automaticamente all’obiettivo ultra grandangolare per acquisire foto e video macro, puoi attivarlo nelle impostazioni .

Apri Impostazioni sul tuo iPhone e scorri verso il basso per toccare Fotocamera. È quindi necessario attivare il controllo macro. Quando poi segui i passaggi seguenti per scattare in modalità Macro, vedrai apparire il simbolo nell’angolo in basso a sinistra.

Scatta

Se vuoi ottenere una ripresa ravvicinata, che si tratti di un fiore, di un animale domestico o di un altro oggetto, dovrai avvicinarti il più possibile al soggetto. È necessario un minimo di 20 mm per abilitare la modalità macro.

Una volta che hai il soggetto, posiziona la messa a fuoco principale il più vicino possibile al centro dell’inquadratura e tocca per selezionare un punto AF specifico. Puoi scegliere tra x.5 e x1.