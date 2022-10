Riscaldamento, all’improvviso la soluzioni al consumo di gas: con questo trucco azzeri quasi la bolletta

Il rincaro dell’energia sta letteralmente vessando tutta la popolazione italiana, con continui aumenti sui costi delle bollette dell’energia elettrica e del gas, soprattutto dovuto ai recenti conflitti che si sono verificati in Ucraina nei primi mesi del 2022.

Il governo italiano ha cercato di porvi rimedio reagendo immediatamente con l’emanazione di diversi decreti volti ad aiutare, con bonus elettricità e agevolazioni fiscali, le famiglie più bisognose, le imprese e gli enti pubblici come i patronati e i centri di assistenza fiscale.

Nonostante questo però, sempre più famiglie rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che per loro queste bollette rappresentano un costo davvero spropositato all’interno dell’economia domestica.

Ecco quindi che oggi vi consigliamo alcuni accorgimenti pratici nell’utilizzo del gas e del riscaldamento, in modo da ridurne sensibilmente il costumo e risparmiare conseguentemente sulle prossime bollette mensili da pagare.

Innanzitutto, una delle cose più importanti è effettuare un’efficace programmazione dei riscaldamenti, dividendoli nelle rispettive fasce orarie della giornata. Sarà possibile per esempio programmare un’accensione durante le ore mattutine, in coincidenza con il nostro risveglio, così da avere un ambiente caldo al momento della colazione, o optare per l’utilizzo dei riscaldamenti esclusivamente durante la fascia serale, nel caso in cui siamo a lavoro per tutto il resto della giornata. Ricordiamo infatti che esiste un limite di accensione giornaliero, che in Italia è attualmente fissato a 6 ore, in modo da mantenere i consumi possibilmente ridotti.

Altri consigli utili

È inoltre inutile utilizzare i riscaldamenti nelle ore notturne di sonno, dal momento che molti locali verrebbero riscaldati senza effettivamente usufruirne. In questi casi, quindi, è meglio optare per una termocoperta, che con molta meno energia dei termosifoni riscalderà il vostro letto nel corso di tutte le ore di sonno, portando a un considerevole risparmio sulle bollette mensili dell’energia.

Molto importante, quando si parla di riscaldamento, è anche la corretta manutenzione e revisione degli impianti e della caldaia. Una caldaia che non riceve una buona manutenzione, infatti, consuma molto di più rispetto a una corrispettiva caldaia che viene regolarmente controllata e revisionata.

Ultimo ma non di certo per importanza, per avere un ambiente domestico sufficientemente riscaldato è bene assicurarsi che non ci siano eventuali spifferi sparsi lungo la casa, che porterebbero inevitabilmente a una dispersione di calore inutile. Ogni grado in più infatti corrisponde ad un rialzo di consumo del 5/7% sulle bollette mensili, quindi assicuratevi di avere dei buoni infissi in grado di isolare efficacemente l’ambiente domestico.