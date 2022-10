Termosifoni, nessuno lo sa ma possono nuocere alla salute: ecco come eliminare ogni rischio

Quando vuoi pulire i termosifoni non sai mai dove cominciare? Scopri come pulire in modo semplice i caloriferi di casa, la tua salute ne beneficerà.

Una casa bella pulita è importante per avere un ambiente sano e privo di agenti patogeni che possono mettere a rischio la nostra salute. Spesso quando puliamo casa per questione di tempo e voglia tralasciamo alcune zone e angoli.

Uno degli angoli di casa che quasi mai puliamo sono i termosifoni. Anche la pulizia di questi oggetti è fondamentale per avere un ambiente pulito e sano. Tra le fessure e dietro i termosifoni con il passare del tempo si annidano sporcizie e la polvere, che rischiano pure di incrostassi diventando più difficile la rimozione.

I termosifoni si dovrebbero pulire quando sono spenti, in autunno o in primavera sarebbe ideale. Questa manutenzione al calorifero permette di avere un comfort maggiore, aria più salubre in casa e più igiene. Non è un operazione facile la loro pulizia, ma conosciamo alcune accortezze che potete utilizzare per facilitarvi il compito.

Come pulire il termosifone a seconda del materiale

Per effettuare un’adeguata pulizia dei termosifoni bisogna prima di tutto conoscere il materiale di cui è fatto:

Ghisa sono i caloriferi che necessitano di maggiore manutenzione e di più interventi di pulizia.

Alluminio o altro metallo con superficie liscia richiedono meno fatica per la pulizia.

La regola numero uno su come pulire i termosifoni in ghisa di tipologia classica, quelli con la forma a fisarmonica per intenderci, è quella di pulire le sezioni retrostanti alla parete. Si tratta di una manovra un po’ difficile e, per questo motivo, esistono delle speciali spazzole pulisci polvere che riescono a catturare la polvere e ad eliminarla anche negli angoli più difficili, in quanto sono affusolati e sanno restringersi in base alla differente grandezza delle fessure.

Il metodo più comune per pulirli è passare dell’acqua calda con una paio di gocce di detersivo disciolto. Procedete in questo modo:

Proteggete i mobili che si trovano nelle vicinanze del termosifone, con giornali o con un telo da imbianchino.

Eliminate la polvere con un pennello a manico lungo oppure con l’aspirapolvere se provvisto di beccuccio lungo e stretto.

Versate l’acqua calda e detersivo in un secchio.

in un secchio. Bagnate la spugna e passarla sul calorifero.

Cambiate l’acqua più volte finché non resterà pulita.

Usate uno scovolino per passare nelle fessure strette.

Asciugate con un panno morbido in cotone.

Pulire i termosifoni in alluminio o in metallo richiede meno tempo rispetto a quelli in ghisa e la procedura è simile.

Eliminate la polvere con l’aspirapolvere.

Passate un panno antistatico sul calorifero.

Passate una spugna imbibita e strizzata con acqua e detergente.

Asciugate con un panno di cotone.

Se il termosifone è ad elementi tubolari, non è necessario l’utilizzo dell’aspirapolvere, la pulizia sarà ancora più veloce.

Come rimuovere la polvere

Il termosifone acceso attiva polvere e sporcizia causando anche rischi di salute a chi è allergico. Togliete la polvere che vi si accumula per rendere l’aria di casa più salubre. Per eliminare la polvere dai termosifoni in ghisa e da quelli in metallo basterà utilizzare l’aspirapolvere con un apposito beccuccio piatto e lungo.

Invece per rimuovere i piccoli residui di polvere, si consiglia l’uso del piumino o di una spazzola cattura polvere. Questa pulizia se eseguita spesso, soprattutto durante il periodo di accensione del calorifero, eviterà il sovraccaricarsi di polvere a fine stagione.

Per eliminare la polvere dai caloriferi si può utilizzare un semplice phon. Ecco come fare:

Sistemate uno straccio bagnato dietro il calorifero.

Sistemate uno straccio bagnato sul pavimento.

Azionate il getto d’aria fredda del phon, lo sporco andrà a depositarsi direttamente sul panno umido.

Passate una spugna bagnata con acqua e sapone di Marsiglia.

Asciugate con un panno di cotone.

Come pulire termosifoni ingialliti

A fine inverno può succedere che i termosifoni si siano un po’ ingialliti. Si consiglia di provvedere tempestivamente alla loto pulizia, in modo che la situazione non peggiori.

La cause che determinano macchie e ingiallimento possono essere: Il calore, il fumo di sigaretta, lo sporco che si accumula con il tempo, il grasso dei fumi in cucina. Se il calorifero è molto ingiallito, quando è spento, è meglio rimuovere la vernice vecchia con carta vetrata o con attrezzi appositi e poi passare una nuova mano di vernice adatta a sopportare il calore.

Per eliminare invece i primi cenni di macchie e ingiallimento invece si può adottare e uno di questi rimedi: