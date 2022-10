Tv sempre accesa, ecco quanto ti costa in bolletta: la cifra ti lascerà senza parole

Lasciare la Tv accesa è un errore che ci costa caro anche quando è in stand-by. Scopri come ridurre i consumi della tua televisione.

In questo periodo le famiglie italiane sono sempre più attente sui consumi energetici. Tutti sono più attenti nel evitare sprechi inutili guardando quanto i propri dispositivi ed elettrodomestici impattano sul prezzo delle bollette.

Uno dei dispositivi più utilizzati nelle nostre case è certamente la televisione. Questo apparecchio ci fa compagnia durante tutta la nostra giornata, anche per colmare il silenzio. Il suo uso cosi spropositato ci pone la domanda su quanto consuma.

Il televisore è molto utilizzato, non necessita di tantissima energia per funzionare. Infatti, la tecnologia negli ultimi decenni riesce a mettere sul mercato prodotti sempre più performanti e che non consumano troppo. Ciò non toglie che comunque un suo consumo, seppure minimo, c’è ed è comunque da prendere in grande considerazione, visto l’enorme utilizzo che ne facciamo.

Quanto consuma la Tv

La tv non consuma quanto un asciugacapelli, ma la utilizziamo 10 volte di più durante il giorno. Quanto consuma quindi il televisore? Innanzitutto dobbiamo distinguere tra i vari tipi di tecnologia impiegata. Le tv a schermo LCD sono molto più dispendiosi in termini energetici rispetto a quelli a LED.

Inoltre, un altro aspetto che incide sui consumi è la grandezza dello schermo. Più sarà grande, più consumerà energia elettrica. Ad esempio, un LCD da 32″ consuma circa 90-130 Watt, invece un 37 pollici può arrivare anche a 150 Watt. In linea generale, le tv richiedono una potenza minima di 50 W e possono arrivare a 600 W.

Se aumentiamo ulteriormente i pollici un LCD da 40 arriverà a consumare 175 W. Invece, una tv a LED delle stesse dimensioni arriva a 95 W. Il costo medio dell’energia elettrica è di 0,25 €/kWh e con questo valore possiamo fare un calcolo più o meno affidabile per scoprire quanto ci viene a costare la tv accesa tutto il giorno.

Prendendo come termine di paragone una tv a LED di 40 pollici, possiamo dire che il suo consumo sarà di 2.28 KW al giorno, quindi il costo giornaliero per tenerla accesa h24 sarà di 57 centesimi. In un anno intero, una tv LED da 40” sempre accesa ci costerà quindi 208 euro.

Come risparmiare

I costi ovviamente aumentano se rapportiamo questo esempio a una tv LCD. Come abbiamo visto, i consumi in questo caso sono quasi raddoppiati. Di conseguenza, in un giorno il costo sarà di circa 1 euro, quindi in un intero anno pagheremo quasi 360 euro di energia solo per la tv. Tutto dipende dal tipo di televisore, ma indubbiamente tenerlo di tanto in tanto spento non ci farà male, quindi anche un po’ di economia da parte nostra sarebbe buona cosa.

In questo caso però bisogna tener presente un altro fattore, quello della luce stand-by. Il suo consumo è davvero striminzito, di 3 Watt all’ora, quindi 72 W al giorno. In un anno quella lucetta rossa che rimane accesa quando la tv è in stand-by ci viene a costare circa 6 euro.

Una abitudine intelligente sarebbe quella di collegare la Tv a una ciabatta, così da spegnerlo completamente pigiando sul tasto della stessa, invece di staccare ogni volta la spina della tv.