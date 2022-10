Fibra ottica, finalmente c’è l’offerta da paura: corri a prenderla

Da ormai più di vent’anni, Internet è entrata a far parte della vita quotidiana di tutti noi. Dagli smartphone alle smart tv, fino ad arrivare allo smart working, essa è diventata una vera e propria parte ingrante della vita quotidiana a livello mondiale.

Tutto questo si è acuito ancor di più negli ultimi dieci anni, con l’arrivo in quasi tutte le principali città della fibra ottica, che consente una velocità in download e in upload mai vista prima.

Diverse sono le compagnie che propongono le più variegate offerte: vediamo alcune tra le offerte per fibra ottica più vantaggiose e convenienti.

Il primo passo da fare sempre, quando si vuole sottoscrivere un nuovo contratto di fibra ottica con le compagnie telefoniche, è quello di effettuare in primis una verifica della copertura di rete del proprio domicilio, così da confermare che sia effettivamente coperto dalla fibra ottica, o meno. A quel punto, si può iniziare a fare una comparazione tra le varie offerte disponibili sul mercato, grazie a portali come ad esempio SOStariffe che consentono di effettuare confronti in maniera facile e veloce.

Partiamo innanzitutto con Vodafone, che propone la sua Internet Unlimited a soli 27.90 euro al mese, invece di 29.90 euro al mese. In questo caso la copertura offre un download massimo di 2.5 GB/s, con tecnologia FTTH (ovvero la fibra che arriva direttamente al proprio domicilio). Il prezzo, inoltre, si abbassa ulteriormente per chi è già cliente Vodafone a livello mobile ed è in possesso quindi di una SIM Vodafone: in questo caso infatti il costo diminuisce a 22.90 euro al mese.

Altre offerte disponibili

Un’ottima alternativa è rappresentata da Wind Mobile, che offre la fibra ottica a soli 22.90 euro al mese. In questo caso l’offerta è riservata esclusivamente a chi è già cliente Wind, in possesso di una SIM. L’offerta prevede il noleggio di un modem Wi-Fi 6, attivazione gratuita e anche ben 1 anno di Amazon Prime gratuito, senza costi aggiuntivi. Un altro aspetto molto importante è che Wind offre l’attivazione gratuita dell’offerta, senza altri costi che si andrebbero ad aggiungere.

Infine, ultima ma di certo non importanza, è l’offerta di Sky, il colosso numero uno dello streaming in Italia, che offre la sua Sky Wi-Fi a 24.90 euro al mese, per i primi 18 mesi. L’abbonamento aumenterà poi a 29.90 euro al mese dai mesi successivi.

Sky dà inoltre la possibilità di abbonarsi in combo a Sky Q a 9 euro per 30 mesi: al termine dell’offerta potremo decidere se proseguire con l’abbonamento, o eventualmente recidere senza penalità o costi aggiuntivi.