Bollette della luce, nuovo metodo per ridurre i costi: la soluzione arriva dai social

Non sai più come ridurre i tuoi consumi in casa? Una tiktoker inglese ci suggerisce di guardare dentro il congelatore, i suoi video spopolano sul social.

Il rincaro dei prezzi mette a dura prova gli italiani, che si trovano a pagare prezzi esorbitanti sulle proprie bollette. Nei prossimi mesi ci si aspetta un ulteriore rialzo dei costi dell’energia.

Molti italiani si ingegnano a trovare soluzioni per ridurre i propri consumi energetici. Oggi noi vi consigliamo un accortezza che potete usare per risparmiare e ridurre i prezzi delle bollette.

Questa volta il consiglio su come ridurre i vostri consumi, arriva da TikTok. Una Content Creator d’origine britannica ha girato un video dove consigliava ai suoi follower come abbattere i prezzi delle bollette. Vediamo in dettaglio cosa ci consiglia la Creator.

Guarda dentro il congelatore

Ridurre le bollette della luce si può? Sì, secondo Klaire de Lys, utente di TikTok che ha pubblicato dei video in cui condivide i consigli per combattere il caro bolletta. Il suo segreto? Sbrinare il congelatore. “Facendo così si risparmierebbe fino ai 50 euro al mese”, ha riferito sulla piattaforma social.

La tiktoker inglese ha detto ai follower di aver trovato un modo semplice e veloce per ridurre i costi delle bollette energetiche. Ha esortato le persone a sbrinare i congelatori, poiché ha spiegato, uno strato di ghiaccio aumenta la quantità di elettricità utilizzata dall’apparecchio.

“Il motivo per cui lo faccio è che quando il ghiaccio si accumula sul congelatore, utilizzerà molta più elettricità. Ora, normalmente, questo non farebbe davvero una grande differenza. Ma attualmente la fa”, ha dichiarato la tiktoker dopo aver mostrato il sorprendente risultato a casa.

I video suggerimenti hanno suscitato tanto interesse tra i suoi follower e per il resto della community di TikTok. Molti utenti hanno cominciato a prendere in considerazione le parole e i consigli magici della creator.

“Mi hai cambiato la vita. Il mio congelattore ora non solo è privo di ghiaccio ma consuma molta meno corrente di prima ”. “Woww!!! È straordinario il risultato! Non credevo che fosse cosi efficace. Adesso il mio congelatore non mangia più così tanta corrente come prima”. “Ho provato questo metodo perché il mio congelatore era sempre pieno di ghiaccio. Dopo averlo provato più volte ho visto la differenza sulla bolletta della luce”. Questi sono solo alcuni di centinaia di commenti scritti dagli utenti dopo aver visto il video TikTok di Klaire.

Ma non è finita qui. La tiktoker ha confessato di aver ridotto il consumo di energia negli ultimi quattro anni per aver ridotto quasi a zero l’uso del riscaldamento nella sua casa utilizzando altri metodi per riscaldarsi.