Stampante, con questo trucco risparmierai sulle cartucce: esiste un’impostazione che nessuno conosce

Ogni volta che devi stampare un documento e le cartucce sono al limite? Scopri come risparmiare sui toner senza dover correre ad acquistarne dei nuovi.

Quando abbiamo bisogno di stampare un documento ci ritroviamo senza più inchiostro. A volte sembra che non durano per niente le cartucce nella stampante.

Senza più inchiostro per stampare dobbiamo ricomprare le ricariche, ma ogni volta spedimmo un capitale. Oltre a costare tanto le cartucce non è detto che tutte vanno bene per il modello che abbiamo a casa.

Esistono dei accorgimenti che possiamo applicare alla nostra stampante per risparmiare l’inchiostro utilizzato. Questi metodi che ti consigliamo ti permetteranno di far durare più a lungo le tue cartucce, non dovendo ricomprare ogni settimana.

Come risparmiare sui Toner

Hai consumato i Toner della tua Stampante Laser a colori senza che questi abbiano stampato o comunque hanno stampato poco? Se ti è capitata una cosa del genere, presumo che i Toner utilizzati erano quelli dati in dotazione con il primo acquisto della stampante.

Di regola quella serie di Toner è al 30% di carica rispetto a quella che è la carica normale. Anche per questo si spiega il prezzo a volte ribassato delle stampanti laser, sia che esse siano laser monocromatiche che laser colori, cambia poco.

Fatto sta che a quello che ho capito tu hai stampato pochissimo a colori e pure ti ritrovi con i toner scarichi. Ti anticipo che se li hai tutti scarichi hai una bella spesata da fare ma non è questo l’argomento di questo articolo. Dobbiamo trovare una soluzione per evitare che questo si ripeta un’altra volta indipendentemente dalla stampante che utilizzi.

La soluzione è più semplice di quanto si possa credere, in pratica il consumo delle cartucce a colori è dovuto al fatto che la stampa è impostata nella modalità di stampa a colori. Con questa impostazione, anche se si effettuano delle stampe monocromatiche, si consumano ugualmente le cartucce a colori in quanto viene effettuata una stampa bianco e nero + . Cioè con l’apporto anche della stampa a colori che dà al nero una maggiore marcatura nella stampa.

Per ovviare a questo l’operazione da fare è entrare nelle impostazioni della stampante indipendentemente da quale stampante utilizzi vai su START – Pannello di Controllo – Stampanti e Fax. Individui la stampante che stai utilizzando e da qui fai Doppio Clic sulla stampante. Di seguito ti comare una nuova finestra clicca sulla prima Voce Stampante e dal menu a discesa seleziona Impostazioni di Stampa arrivato fin qui hai quasi terminato devi soltanto individuare nelle impostazione la modalità di Stampa e Impostarla su Stampa in Scala di Grigi, applica – OK.