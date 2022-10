Bollette stratosferiche, ecco l’errore che commettiamo tutti: basta un click per risparmiare centinaia di euro

Vuoi controllare i tuoi consumi ma non sai dove guardare? Esiste un applicazione che ti permette di risparmiare sulle tue bollette.

Il rincaro delle bollette ha messo in difficoltà molte famiglie italiane. Nei prossimi mesi si prevede un ulteriore alzamento dei prezzi dell’energia, dove risulterà più difficile risparmiare e abbattere i costi.

Molti cercano di utilizzare dei stratagemmi per ridurre il consumo di energia elettrica da parte dei propri dispositivi e elettrodomestici. Ma tenere sotto controllo i consumi non è facile.

Non datevi per vinti, perché esiste un applicazione a caso vostra. Questa app vi può aiutare a controllare gli effettivi consumi che avvengono in casa, permettendovi di risparmiare. Vediamo nello specifico come funziona.

Come controllore offerte e consumi grazie a un app

Molti di noi, però, hanno effettivamente avuto dei problemi nel capire da dove iniziare per cercare di risparmiare sui consumi senza fare troppe rinunce. A proposito di questo, ci sono dei consigli efficaci che possiamo seguire.

Abbiamo visto come l’utilizzo degli elettrodomestici sia molto importante e influisca sul prezzo delle nostre bollette. Esiste un segreto che però potremmo utilizzare e vediamo come e che si trova proprio sul nostro cellulare.

Non tutti sanno che ci sono delle app da scaricare sul nostro cellulare che possono tornarci più che utili e che potrebbero aiutarci ad abbassare i consumi. Uno strumento molto interessante da sfruttare è senza ombra di dubbio Voltz. In questo caso, parliamo di un’applicazione gratuita che riguarda soprattutto le bollette di gas e luce.

Il sito in base ai consumi cerca di proporre alcune offerte che potrebbero essere più convenienti per lo stile di vita che viene condotto dall’utente. Altra caratteristica importante è che sul profilo di Voltz, è possibile monitorare i consumi e grazie a questo cercare di risparmiare con più facilità.

In aggiunta a questa App, ce n’è un’altra, Tate, un’altra applicazione che consiglia tariffe convenienti in base ai costi usuali del consumatore. Anche in questo caso, il consumatore avrà la possibilità di monitorare le spese direttamente collegandosi all’applicazione, rendendosi conto dei consumi che si producono all’interno della sua abitazione.

Quindi se da un lato possiamo monitorare le nostre bollette facendo attenzione all’utilizzo dei nostri elettrodomestici, dall’altro un nostro alleato è proprio il cellulare. Grazie a queste applicazioni, oltre ad altri accorgimenti da mettere in pratica, le bollette altissime saranno un lontano ricordo che potrebbe non rendere più così tanto angosciante l’arrivo delle famose bollette.