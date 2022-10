Bonus elettrodomestici, per gli italiani una boccata d’ossigeno: non perdete altro tempo

Dovremo fare i conti con delle bollette davvero salate, a partire da quest’autunno e proseguendo con il prossimo inverno. A causa infatti del conflitto che si è verificato nei mesi scorsi in Ucraina, il costo dell’energia (sia elettrica che del gas) si sta alzando sempre più.

Questa situazione è davvero difficile da sopportare, e già milioni di famiglie italiane si trovano alle strette e stanno andando incontro alla soglia di povertà, non riuscendo più a permettersi di pagare le bollette mensili dell’energia che arrivano.

Soprattutto durante questi mesi autunnali e invernali, i consumi si alzano a causa del riscaldamento, che è richiesto ovviamente a causa delle temperature che si faranno progressivamente più rigide. Vediamo quindi insieme come riscaldare casa in maniera efficiente ed intelligente, con un occhio di riguardo ai consumi, in modo tale da non gravare così pesantemente sulle bollette dell’energia dei prossimi mesi.

Un primo aiuto è stato fornito fortunatamente dal governo italiano, che ha stanziato un bonus per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Fino al prossimo 31 dicembre, infatti, sarà possibile acquistare un elettrodomestico di nuova generazione con uno sconto pari al 50% dell’importo totale.

I dispositivi più recenti, avendo classi d’efficienza energetica generalmente alti, comportano dei consumi minori rispetto ai vecchi elettrodomestici, e questo si riflette ovviamente sul costo delle bollette, che sarà minore.

Le proposte di eBay

Anche eBay, uno degli e-commerce indubbiamente più popolari al mondo, propone un’offerta sull’acquisto di elettrodomestici, grazie a uno sconto del 20% su stufe e caminetti, che permettono un buon riscaldamento dell’ambiente domestico, con un occhio di riguardo ai consumi, minori di altri sistemi analoghi di riscaldamento. Basterà inserire il codice CASA22 nel momento del checkout, così da usufruire del buono sconto per l’acquisto degli elettrodomestici in questione, con uno sconto fino a 100 euro sull’importo. La promozione, per chi fosse interessato, è valida fino alle ore 23.59 del prossimo 30 ottobre.

In particolare, quest’oggi vi proponiamo la stufetta elettrica a parete, che riesce ad abbattere in modo efficace il costo dell’energia elettrica. Per chi fosse interessato, è disponibile per l’acquisto a soli 13 euro, contro i 30 euro del prezzo originario di listino. Se volete acquistarla, è raggiungibile a questo indirizzo.

Un’altra soluzione è poi rappresentata dal termoventilatore Olimpia Splendid, che può essere attaccato alla parete e presenta una potenza pari a ben 2000 watt, l’ideale per fronteggiare i primi freddi. Il termoventilatore è disponibile all’acquisto in offerta a soli 68.79 euro. Se siete interessati all’acquisto, è raggiungibile comodamente a questo indirizzo.