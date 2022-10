Aspirapolvere, non è mai stato così facile pulire il filtro: pochi passaggi e sarà come nuovo

Se non lo pulisci attentamente rischi di romperlo per sempre. Scopri la guida su come pulire alla perfezione il filtro della vostra aspirapolvere.

L’aspirapolvere come qualsiasi altro dispositivo che abbiamo in casa se non ci prendiamo cura rischia di rovinarsi e perdere la sua efficacia. È importante fare una manutenzione, anche una semplice pulizia, per mantenere a lungo questi apparecchi.

Pulire i filtri dell’aspirapolvere ci permettere di mantenere le alte prestazioni di pulizia. Infatti un filtro intassato dallo sporco frena la forza di aspirare compiuta dal dispositivo, portandolo a uno sforzo capace di danneggiare per il meccanismo.

Sicuramente volete che i vostri dispositivi in casa durano di più e non volete acquistarli nuovamente. Per evitare questi problemi, vi consigliamo una guida su come pulire i filtri della vostra aspirapolvere.

La guida su come pulire i filtri

I filtri degli aspirapolveri senza filo sono progettati per catturare particelle microscopiche. Nel tempo, queste possono accumularsi nel filtro e ridurre le prestazioni. Lavandolo una volta al mese, puoi aiutare a mantenere la potenza di aspirazione.

Tutti gli aspirapolvere senza filo sono dotati di un sistema di filtrazione a 5 stratti in grado di catturare il 99,97% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 microns. Ogni aspirapolvere è testato per assicurarsi che sia totalmente sigillato cosi può catturare la polvere e lo sporco nel contenitore ed espellere aria più pulita.

Il filtro garantisce che la rete metallica setacci le particelle dal flusso d’aria. I cicloni del sistema di aspirazione generano potenti centrifughe per catturare la polvere fine senza perdita di aspirazione. Invece il filtro caricato elettrostaticamente attrae le particelle più piccole. Perciò la separazione iniziale rimuove le particelle più grandi, grazie alla forza presente nel corpo macchina.

Guardiamo assieme come pulire in modo facile e veloce il filtro della vostra aspirapolvere, vi suggeriamo di pulirlo una volta al mese. Ecco la guida: