Whatsapp, addio errori: da oggi puoi farlo così

Invii un messaggio e sbagli tutto, ma ormai è troppo tardi per tornare indietro. Non c’è bisogno di cancellarlo, adesso WhatsApp permette di modificare i messaggi.

Quante volte capita che scriviamo qualcosa che non dovremo scrivere a qualcuno o sbagliamo semplicemente il testo del messaggio.

Su WhatsApp fino ad ora potevamo cancellare i messaggi inviati, ma rimaneva comunque la notifica messaggio eliminato. Spesso capita che correggendo più volte lo stesso messaggio uno si trova una sfilza di messaggi con l’asterisco o messaggi cancellati.

Adesso l’applicazione di messagistica più utilizzata al mondo ci permette di modificare i testi dei messaggi già inviati. Scopriamo insieme questa utilissima funzione in arrivo e anche come scrivere un messaggio senza salvare il contatto.

Modificare un messaggio su WhatsApp

Sappiamo ormai da mesi che WhatsApp sta lavorando a una funzione che ti permette di cambiare il testo di un messaggio dopo averlo inviato. Un po’ come fai quando devi eliminarlo puoi cliccare sul messaggio e attivare la modifica, riscriverlo e farlo apparire corretto.

Questa notevole news però comporta altri accorgimenti collaterali, anche perché la modifica di un messaggio già inviato può influire parecchio sulla qualità di una conversazione e soprattutto su eventuali truffe e inganni.

Ora sappiamo che WhatsApp introdurrà un’etichetta che segnala che un messaggio è stato modificato, in modo che non si potranno cambiare le carte in tavola di nascosto.

Quando effettivamente sarà una funzione accessibile? Questo ancora non lo sappiamo, ma sappiamo certamente che sono ancora a lavoro per smussare tutte le asperità di questa importante opzione.

Come massaggiare senza registrare un contato

Ormai su WhatsApp si può fare di tutto. Spesso ci capita di dover scrivere a dei sconosciuti per chiedere delle informazioni o dei favori, ma la nostra interazione finisce li con loro. Non abbiamo sempre voglia di aggiungere l’ennesimo sconosciuto nella nostra rubrica già stracolma di persone che non sentiamo da anni.

Per esempio, se non vuoi salvare un contatto in rubrica ma vuoi comunque comunicare con qualcuno in chat, si fa cosi

Per prima cosa vai sul tuo browser e copia link: http://wa.me/xxxxxxxxx . Al posto delle x scrivi il numero di telefono della persona che vuoi messaggiare. Questo procedimento ti porterà a una pagina di WhatsApp Web dove ci sarà il numero di telefono che hai scritto e un pulsante verde.

Premuto il pulsante verrai reindirizzato alla tua normale app di WhatsApp e sarai dentro una chat con questa persona senza averla mai aggiunta alla tua rubrica.