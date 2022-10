Lavatrice, se lavi usando questo programma sei salvo: bolletta dimezzata

Non possiamo nasconderci dietro un dito: i prossimi mesi autunnali e invernali saranno davvero difficili da un punto di vista economico, a causa soprattutto del rincaro energia che ha lievitato sensibilmente i costi delle bollette dell’energia (sia essa elettrica che a gas), portando a cifre davvero esorbitanti.

Nonostante alcuni aiuti stiano effettivamente arrivando da parte del governo, milioni di italiani si troveranno molto vicini alla soglia di povertà, e non più capaci di fronteggiare il costo delle bollette dei prossimi mesi.

Vediamo quindi insieme alcuni trucchi e metodi utili per consumare meno energia elettrica, e quindi conseguentemente pagare bollette meno salate nei prossimi mesi, risparmiando molto. Recentemente vi avevamo proposto una classifica degli elettrodomestici che consumano di più, e tra questi rientravano senz’ombra di dubbio la lavatrice e la lavastoviglie, che rappresentano dei veri e propri “divoratori” di energia.

A causa di questi due elettrodomestici, infatti, le bollette mensili dell’energia elettrica aumentano considerevolmente. Scopriamo alcuni degli accorgimenti più utili per massimizzare e ottimizzare il loro utilizzo, con un occhio di riguardo per il risparmio.

La lavastoviglie rappresenta, contrariamente a quanto si potrebbe banalmente pensare, un considerevole risparmio d’acqua rispetto a lavare le stoviglie a mano. Nel caso della lavastoviglie, infatti, vengono consumati circa 15 litri d’acqua, contro i ben più abbondanti 50 litri d’acqua che sono necessari per un lavaggio a mano, rappresentando un ottimo risparmio energetico.

Consigli utili

Il primo consiglio che vi diamo nell’utilizzo di questi due elettrodomestici è quello di eseguire sempre dei lavaggi rigorosamente a pieno carico, in modo tale da ottimizzare il consumo energetico, e non ritrovarsi a ripetere più lavaggi a parità di quantità in essi presente. Un lavaggio a carico parziale rappresenta semplicemente uno spreco di energia, che in tempi duri e ostili com’è questo è meglio evitare.

Oltre a questo, un altro consiglio molto importante che vi sentiamo di darvi è quello di utilizzare programmi “Eco” o “Ambiente”, che sono spesso presenti nelle lavastoviglie e lavatrici di ultima generazione. Questi programmi sono infatti realizzati apposta con l’intento di avere il minor consumo energetico possibile, nonostante un lavaggio efficiente.

Ultimo consiglio ma non di certo per importanza, è quello di prediligere tassativamente, al momento dell’acquisto, elettrodomestici con la più alta classe d’efficienza energetica. Un elettrodomestico di classe energetica A+++ (la più alta attualmente disponibile sul mercato) consumerà infatti sensibilmente di meno rispetto ad uno stesso elettrodomestico di classe energetica inferiore, portando a una riduzione a lungo termine sulle bollette.