Elettrodomestici, questo pulsante è nascosto ma ti distrugge la bolletta: premilo subito

Non sai come ridurre i consumi degli tuoi elettrodomestici. Questo pulsante magico ti aiuterà ad abbattere i costi.

Se negli ultimi mesi le bollette ci sono sembrate troppo alte, aspettate i prossimi mesi per le nuove stangate sul rincaro energia. Ormai pare che non ci sia più speranza.

Non datevi per vinti, esistono delle accortezze che possiamo applicare nella nostra vita domestica per ridurre i consumi. Molte famiglie si ingegnano per ridurre i consumi in casa, partendo dai propri elettrodomestici.

Infatti gli elettrodomestici hanno un altissimo impatto sul prezzo delle bollette a fine mese. Riuscire a ridurre il loro consumo elettrico è fondamentale per abbassare i costi. Un pulsante speciale presenti su questi dispositivi può venirci in aiuto.

Bonus bolletta

I prezzi dell’energia elettrica e del gas sono saliti in modo vertiginoso e purtroppo sarà proprio sulle bollette di ottobre e novembre che gli italiani se ne accorgeranno. Ma i modi per risparmiare tanto sulle bollette ci sono e il tasto magico che può far risparmiare gli italiani è qualcosa da non sottovalutare.

Prima di vedere di che cosa si tratta bisogna ricordare però che il governo ha confermato il bonus sulle bollette. Ma con il nuovo governo il bonus bolletta potrebbe essere molto potenziato. Infatti nel decreto aiuti ter il governo ha confermato il bonus sulle bollette di luce e gas ma lasciando il tetto ISEE invariato a 12.000€.

Tuttavia con il nuovo governo si vocifera che il tetto ISEE potrebbe salire addirittura a 15 mila euro e quindi tantissime famiglie in più potrebbero beneficiare del bonus. Ma per le famiglie italiane diventa fondamentale risparmiare.

I consigli per il risparmio sono sempre importanti da ricordare. Infatti è fondamentale fare la lavatrice e la lavastoviglie rigorosamente a pieno carico e usare le lampadine a LED.

Interruttore magico

Può sembrare assurdo ma gli italiani pur sapendo che gli elettrodomestici non vanno lasciati standby hanno comunque sempre l’abitudine di lasciarli in standby. Questa abitudine sembra banale ma costa tantissimo.

Infatti gli elettrodomestici lasciati in stand by continuano a consumare corrente e quindi per gli italiani è una vera e propria stangata. Se non si ha voglia di spegnere gli elettrodomestici tutte le volte li si può collegare ad una ciabatta così con un solo interruttore si possono spegnere tutti quanti.

Tuttavia ricordarsi di non lasciare gli elettrodomestici in stand by è importantissimo e chi non segue questo consiglio semplice ma fondamentale rischia di avere una bolletta notevolmente più salata.