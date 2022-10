Tv, non si vede come vorresti: con questo trucco risolvi subito

La tua Tv va a scatti e si vede tutto pixellato? Le cause possono essere molteplici ma grazie a questo trucco li risolverai tutti.

Dopo una lunga giornata di lavoro vogliamo solo buttarci sul divano davanti alla tv a poltrire, ma a volta capita che la nostra televisione fa i caprici. Salta il segnale, si vede a tratti tutto pixellato a effetto mosaico.

Certamente una tv che fa i caprici è frustrante e tiragli due botte sopra non è il metodo giusto per sistemarla. Questo non vuol dire che è impossibile rimediare, esistono dei metodi che possiamo applicare senza dover chiamare un tecnico.

Prima di tutto dobbiamo capire bene quale sia il problema e la sua origine. le motivazioni potrebbero essere tante: la più ricorrente è da ricercare in una debolezza con il segnale o potrebbe essere un problema di natura elettrica.

Canali non prendono più, debolezza del segnale

A tutti sarà capitato di trovarsi di fronte a una televisione tutta pixellata o con effetto “mosaico. Questo problema potrebbe verificarsi per varie ragioni. Ad esempio nella maggior parte dei casi si presenta quando ci sono forti piogge o problemi di natura esterna legati al maltempo o forti venti che spostano l’antenna e vanno a creare problemi di stabilità.

Tuttavia, non è da escludere che si tratti di un problema con l’impianto. Però, la prima cosa da fare è verificare che il cavo sia attaccato correttamente e che faccia contatto, in quanto nella maggior parte delle volte il disservizio è legato proprio a problemi di questo tipo. E’ chiaro che il problema più fastidioso ed estremo è rappresentato dalla direzione dell’antenna.

Se improvvisamente non riuscite più a visualizzare tutti i canali, i problemi potrebbero essere 3:

Problemi con la direzione dell’antenna . una folata di vento potrebbe aver spostato la vostra antenna, che quindi ha bisogno di essere direzionata nuovamente.

. una folata di vento potrebbe aver spostato la vostra antenna, che quindi ha bisogno di essere direzionata nuovamente. Problemi con i cavi. non è da escludere che un corto circuito interno possa aver danneggiato il cavo che parte dall’antenna ed arriva al decoder, però fate una prova per scoprire se è questo il problema.

non è da escludere che un corto circuito interno possa aver danneggiato il cavo che parte dall’antenna ed arriva al decoder, però fate una prova per scoprire se è questo il problema. Problemi elettrici all’antenna. se avete fatto la verifica di cui sopra e comunque non avete risposta da parte del decoder, allora potrebbe essere un problema di natura elettrica. In tal caso, è necessario acquistare una nuova antenna per il digitale terrestre.

Cavi e decoder

Il problema della mancanza del segnale non è attribuibile esclusivamente all’antenna. Spesso può essere attribuibile al decoder o ai cavi di collegamento.

Se il collegamento va e viene, ovvero si oscura completamente il quadro, potrebbe essere un problema di natura elettrica. In tal caso potrebbe essere utile verificare i cavi, o eventuali disservizi alla corrente.

Il risultato delle verifiche del caso hanno dato esito negativo, effettuate un reset al software del decoder o TV. Il firmware potrebbe essere danneggiato e quindi mandare in tilt il segnale.

Il consiglio è di effettuare prima una verifica direttamente tramite le impostazioni del decoder o TV, dove è presente un apposito pannello contenente tutte le informazioni del caso sulla qualità della ricezione e del segnale.