Televisione, da oggi così avrai una smart tv a costo zero: ecco la soluzione impensabile

Da ormai diversi anni (ormai una decina) stiamo assistendo sempre più allo scoppio delle Smart TV a livello commerciale, che hanno preso sempre più piede all’interno delle nostre case e fanno ormai parte della nostra quotidianità.

Per Smart TV si intende nella fattispecie qualsiasi televisione in grado di collegarsi a internet (sia tramite cavo ethernet che facendo uso della connessione Wi-Fi), in modo tale da poter usufruire di diverse applicazioni, tra le quali rientrano ad esempio Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube e via dicendo, godendo di numerosissimi contenuti audiovisivi.

Oltre a questa è inoltre data la possibilità di collegarsi a smartphone, tablet, PC e quant’altro facendo uso sempre della connessione Wi-Fi. Non tutti però si sono aggiornati alla Smart TV, in maniera particolare gli anziani, che magari sono rimasti a televisioni di 10 o più anni fa che non possiedono queste particolari caratteristiche, per collegarsi a internet. Fortunatamente per loro, esistono degli ottimi dispositivi, chiamati dongle HDMI, che riescono a collegarsi installandosi nella porta HDMI della televisione in questione, collegata a sua volta ad un PC di riferimento, o eventualmente in alternativa un tablet.

Qui di seguito vi passiamo in rassegna alcune delle principali dongle-HDMI. Iniziamo ovviamente da quella probabilmente più conosciuta, ovvero Google Chromecast. Questo dispositivo è in vendita ad un prezzo davvero irrisorio nella sua versione standard, e permettere la riproduzione delle principali applicazioni di streaming sopracitate, in modo tale da godere della migliore esperienza audiovisiva. Così facendo, anche le tv più datate da un punto di vista temporale diventeranno smart esattamente come quelle di ultima generazione, riuscendo a riprodurre numerosissimi contenuti video. Google Chromecast è disponibile all’acquisto su Amazon all’incredibile cifra di soli 19.90 euro, contro i 39.90 euro originali del prezzo di listino suggerito dalla stessa Google. Se siete interessati ad acquistarla, è comodamente raggiungibile tramite questo indirizzo.

Un’alternativa interessante

L’alternativa di Google Chromecast è rappresentata dai numerosi adattatori Miracast che sono presenti ormai da diversi anni sul mercato globale. Anche in questo caso è possibile collegarlo tramite la porta HDMI alla propria TV, e nell’ingresso USB del proprio PC da cui andremo a trasmettere qualsiasi applicazione in streaming.

In questo caso è però necessario che il proprio cellulare presenti la compatibilità allo standard Miracast, in modo tale da riprodurre i contenuti audiovisivi sulla propria TV.

Se siete interessati, su Amazon è presente il dongle Miracast a soli 32.16 euro, comodamente raggiungibile a questo indirizzo.