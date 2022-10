Smartphone, ti distruggeranno: rischi proprio questo | Sarà la tua condanna

Da ormai più di una decina d’anni, gli smartphone sono entrati prepotentemente a far parte della nostra vita quotidiana. Ne facciamo uso quotidianamente per qualsiasi attività, dal comunicare in tempo reale, mandare foto e video, fare la spesa online, guardare le serie televisive sui principali servizi di streaming, e chi ne ha più ne metta.

Nonostante questo però, bisogna fare molta attenzione a come usiamo il nostro telefono. Alcune abitudini possono infatti portare a dei rischi non di certo indifferenti per la nostra salute, sul lungo termine. Determinate azioni quindi vanno, se possibile, evitate.

L’utilizzo quotidiano degli smartphone, per sua natura stessa, porta a dei pericoli. Primo tra tutti la presenza dei germi sulla superficie (rispettivamente sia anteriore che posteriore) dei nostri smartphone, che anche se non vediamo a occhio nudo è totalmente ricoperta di germi di vario tipo. Essi finiscono per depositarsi sulla scoccia dei nostri dispositivi, e questo portare a delle infezioni non di poco conto, non rivelandosi di certo una pratica igienica. È bene quindi tenere il proprio smartphone sempre pulito, in modo tale da evitare batteri e altri germi presenti sulle loro superfici.

Un altra problematica comune risiede nei dolori muscolari e articolari al collo: un uso prolungato dei nostri smartphone (quando ad esempio stavo scrivendo a una persona o stiamo effettuando una chiamata) può portare ad un affaticamento a livello muscolare, fino ad arrivare a dei veri e propri spasmi. Non sono escluse da questo caso anche le dita, che vengono usate quotidianamente nel caso dell’uso del proprio smartphone, e a lungo andare potrebbero andare in contro a diverse problematiche articolari.

Altra minaccia è rappresentata dall’uso del telefono mentre si è alla guida, un comportamento davvero da evitare in ogni modo, per non incorrere nel rischio di subire gravi incidenti, che nei peggiori dei casi possono talora portare alla morte.

Altri rischi correlati

Secondo una statistica, infatti, le distrazioni alla guida derivanti dall’uso del telefono rappresentano tra le prime cause di incidenti autostradali al mondo. Aspettate quindi di fermarvi, per consultare in maniera totalmente tranquilla ed esente da pericol, il vostro telefono.

Anche da un punto di vista visivo il telefono non è di certo un toccasana, dal momento che una esposizione degli occhi così prolungata allo schermo del telefono (magari a seguito di una intensa giornata lavorativa) può portare a secchezza oculare nonché stanchezza visiva.

Infine, quando effettuate lunghe chiamate, il nostro consiglio è quello di utilizzare preferenzialmente degli auricolari, in modo tale da evitare il più possibile le radiazioni.