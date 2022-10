Internet, puoi dire addio ai problemi: risolvi tutto con 2 spicci | Ecco la soluzione

Internet, inutile a dirlo, è ormai entrata prepotentemente a far parte delle vite di tutti noi, con reti internet che col passare degli anni si sono fatte sempre più veloce, arrivando alla fibra ottica nelle principali città italiane che raggiunge velocità (sia in download che upload) davvero elevate ed importanti.

Capita a volte però di incappare in problemi con la connessione internet, che talvolta potrebbero risultare particolarmente fastidiosi. Ecco che Sky corre in vostro aiuto per risolvere queste problematiche di connessione con una soluzione molto semplice.

Sappiamo bene infatti quanto internet sia diventata ormai fondamentale nella vita di tutti i giorni, tra i lavori che si prestano sempre più allo smart working (rispetto alla sede fisica di lavoro, appannaggio di alcuni fa), la didattica a distanza, i videogiochi online e tanto altro ancora.

Sky offre nella fattispecie Sky WiFi, un’offerta completamente e incentrata sulla fibra ottica, che dà la possibilità a studenti e lavoratori di navigare al massimo della velocità.

Uno dei punti di forza di Sky WiFi è rappresentato dal fatto che si ha la possibilità di far connettere più dispositivi contemporaneamente, senza che in questo modo si rallenti sensibilmente la velocità di connessione, in download e in upload.

I dettagli dell’offerta

Proprio nel corso delle ultime settimane è stata lanciata, da parte di Sky, un piano davvero conveniente e alla portata di tutte le tasche, soprattutto nel caso in cui abbiate problematiche di connessione con altri provider concorrenti. Al prezzo di soli 24.90 euro al mese per i primi 18 mesi, infatti, viene fornita la fibra ottica (alla maggior possibilità possibile), andando a includere il modem apposito. Oltre a questo vengono forniti dei servizi extra aggiuntivi, tra cui la possibilità di poter usufruire gratuitamente di Sky Q: in questo modo avrete a portata di telecomando migliaia e migliaia di serie tv, programmi televisivi e quant’altro, sia per adulti che per bambini.

Per chi fosse interessato all’attivazione dell’offerta di Sky WiFi, ricordiamo che essa ha un costo d’attivazione una tantum pari a 29 euro, con uno sconto in questo caso di ben 20 euro rispetto al prezzo solito, fisso a 49 euro. A seguito dei primi 18 mesi, il costo del canone mensile si attesterà invece a 29.90 euro al mese.

Vi lasciamo dunque alla pagina ufficiale di Sky WiFi, in modo tale da avere tutti i dettagli possibili ed eventualmente attivarla per migliorare sensibilmente la vostra rete di casa, ad un prezzo davvero conveniente e alla portata di tutte le tasche, consultando questo indirizzo.