Samsung, arriva la grande novità: ecco lo schermo rotolante

Samsung è stata sempre una delle compagnie più innovatrici in campo tecnologico, portando diverse nuove e interessanti caratteristiche nei dispositivi.

Una delle ultime innovazioni in tal senso è l’introduzione degli schermi pieghevoli, con il lancio rispettivamente dei Samsung Galaxy Flip e Samsung Galaxy Fold, di cui sono recentemente usciti gli ultimi modelli.

Nel corso del corso del keynote di presentatione di Intel Innovation, Samsung Display in collaborazione con la stessa Intel hanno annunciato una nuova tipologia di computer, che è stato soprannominato “PC scorrevole”. A presentare il nuovo e innovativo device è stato JS Choi, ovvero l’amministratore delegato di Samsung Display. Si tratta in particolare di un tablet con uno schermo da 13 pollici, che all’occorenza e in base alle necessità dell’utente si trasforma rapidamente in un display da 17 pollici.

Choi si è dichiarato davvero entusiasta nell’annunciare il primo display scorrevole con una dimensione di 17 pollici al mondo. A detta sua, infatti, il nuovo dispositivo ibrido riuscirà a soddisfare le esigenze di tantissimi clienti.

L’intenzione di Intel e Samsung con questo nuovo dispositivo è di scommettere con forza sulla tecnologia scorrevole, lasciando da parte in questo caso la tecnologia pieghevole che abbiamo visto finora con Samsung Galaxy Flip e Samsung Galaxy Fold. Intel non è di certo nuova a queste sperimentazioni sui display: basti pensare infatti ai dispositivi con doppio schermo e ai display pieghevoli, finchè non c’è stato lo stop di Microsoft per Windows 10X su questi dispositivi. Per poter usufruire appieno delle caratteristiche di questi form factor particolari, infatti, è necessario che siano presenti dei software e dei sistemi operativi appositamente realizzati per essi, e di certo non generici.

Oltre al display in sè, Intel ha presentato Unison, ovvero un particolare software che permette di far dialogare il sistema operativo Windows con tutti i dispositivi mobile, indipendentemente dal fatto che siano iOS o Android.

Come funziona il display

Vi lasciamo al funzionamento del display con un video recentemente pubblicato su Twitter, che fa vedere proprio nel dettaglio come avvenga lo scorrimento del display stesso garantito da un meccanismo molto preciso ed efficiente, augurandovi come sempre una buona visione.

This looks great… #Samsung shows off its slidable display at Intel Innovation event pic.twitter.com/VPIx71eoEY — Mathures Paul (@MathuresP) September 27, 2022

Al momento questo dispositivo resta un prototipo, quindi per alcuni dettagli più tecnici e specifici sarà necessario attendere un po’ di tempo.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo, e alla presunta data d’uscita sul mercato mondiale, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.