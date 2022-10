Termosifoni, da oggi puoi dire addio alla bolletta alta: finalmente c’è la soluzione

Arriva l’inverno e temi le bollette più del freddo? Esiste un trucco che ti permetterà di utilizzare i tuoi termosifoni senza sprechi rendono la casa ancora più calda.

Con l’arrivo dell’inverno e il rincaro dei prezzi dell’energia è importante riuscire a riscaldare casa nel modo più efficiente possibile senza sprechi. Rendere più efficiente il funzionamento dei termosifoni è assolutamente necessario.

Se non siamo attenti sul corretto funzionamento dei nostri termosifoni c’è il rischio di averi degli sprechi e non riscaldare adeguatamente la casa, proprio quello che vogliamo evitare. Infatti proprio durante l’accessione dei calorifici c’è maggior spreco di energia.

Per evitare questa dispersione termica e risparmiare sulle bollette del gas, oggi vi mostriamo come accendere i termosifoni nel modo più corretto e proficuo per la vostra casa.

Come non sprecare il calore dei tuoi termosifoni

Quando accediamo i termosifoni in casa questi dovrebbero riscaldare l’aria presente nella stanza in cui sono installati, ma non è detto che riscaldi esclusivamente l’aria. Provate a pensare: Dove sono installati i calorifici dentro un abitazione? Sul muro.

Anche i muri come qualsiasi altro materiale assorbano il calore che ricevono e lo rilasciano con l’ambiente circostante. Ma non lo scambiano solo con l’aria della stanza, anche con ciò che si trova all’altra parte del muro. Se il muro dà direttamente sull’esterno, praticamente il calore finisce fuori, tanta energia per niente.

Per evitare questa dispersione di calore e spreco di energia, vengono in soccorso i pannelli termoriflettenti. Questi pannelli sono davvero semplici da installare e utilizzare. Infatti, basterà fondamentalmente posizionarli dietro al calorifero.

Non solo permettono di schermare la zona, ma si occuperanno di riflettere il calore, mandandolo di nuovo nell’ambiente. In questo modo, la casa si scalda prima ed in modo più efficiente. Questa soluzione è anche incredibilmente economica. Il rotolo da 5 metri per 60 centimetri di altezza, lo prendi a 29,99€ direttamente da Amazon. Con tutto questo materiale, potrai isolare ben più di un solo termosifone.

L’installazione è davvero semplice, è un operazione di fai da te. Infatti, basterà tagliare un pezzo di pannello della misura del tuo calorifero e fissarla dietro lo stesso. Non dovrai fare altro per ottenere la desiderata schermatura ed evitare lo spreco di calore.

Grazie a questo stratagemma potrai rapidamente rendere più efficace il funzionamento del tuo impianto di riscaldamento, risparmiando di conseguenza sui tuoi consumi del gas. Questo inverno non dovrai temere né il freddo né le bollette. Ordinandolo su Amazon, se hai Prime, lo riceverai con la spedizione gratuita e rapidamente sarà a casa tua.