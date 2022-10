Questo dispositivo ti salva la bolletta: luce a soli 10€ | Compralo subito

Ormai sappiamo bene tutti quanto i prossimi mesi autunnali ed invernali saranno particolarmente ostici, dato che a causa dei conflitti ucraini e del rincaro energia ci troveremo a dover combattere delle bollette davvero salate, che porteranno numerosissime famiglie italiane ormai prossime alla soglia di povertà.

Ricordiamo infatti che il governo ha già iniziato ad attuare dei provvedimenti, con l’introduzione del bonus bolletta che ha un valore pari a 150 euro, che però non riesce a coprire il costo intero e che forse subirà una proroga fino a dicembre. In soccorso a questo, direttamente da Amazon viene un piccolo dispositivo che potrebbe fare davvero la differenza nel corso dei prossimi mesi autunnali e invernali.

Si tratta in particolare di faretti, che sono dotati di un pannello solare integrato, il quale permette loro di ricaricarsi in maniera completamente gratuita grazie all’energia solare che sono in grado di convertire. È possibile installare questi faretti in qualunque posizione della casa vogliamo, come possono essere ad esempio il davanzale della finestra o in prossimità del balcone. Infatti questi faretti, dopo essersi ricaricati per tutto il giorno grazie all’energia solare, riescono poi a garantire illuminazione per la casa per diverse ore. Saranno sufficienti uno o due faretti per poter illuminare in maniera efficiente ed ecosostenibile una stanza intera, senza spendere minimamente nulla e senza consumare energia elettrica, portando quindi a una notevole diminuzione delle bollette mensili.

Il faretto è quindi eco-compatibile, e quando completamente carico può durare fino a un massimo di 3 giorni, se la luce viene attivata per circa 50 volte a notte. È composto da ben 100 led, che non sono assolutamente nocivi per gli occhi, grazie alla copertura di pellicola riflettente gialla: questo rende le luci ancor più morbide e confortevoli.

Il funzionamento

Oltre a questo, il faretto si accende grazie a un sensore di movimento, che quindi registra la presenza di un oggetto che si muove, fino a una distanza massima di 3 metri circa. È inoltre permeabile, e quindi resistente ad ogni condizione metereologica, riuscendo quindi ad affrontare senza problemi anche giornate di pioggia.

All’interno della confezione del faretto a energia solare si trova un manuale di istruzioni, in lingua inglese. Oltre a questo, sono inclusi due chiodi fisher per il fissaggio su qualsiasi supporto fisico vogliate installarlo, possibilmente in prossimità di un luogo molto esposto alla luce solare, in modo tale da ricaricarlo nella maniera più efficace e completa possibile.

Per chi fosse interessato, i faretti ad energia solare sono comodamente acquistabili su Amazon a soli 9.59 euro, collegandosi a questo indirizzo.