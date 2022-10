“È la più grande al mondo”: ecco la regina delle tv | Costa come una casa

Ormai al giorno d’oggi le smart tv hanno preso pieno possesso delle nostre case, essendo parte della vita quotidiana, dal momento che permettono la fruizione di numerosi contenuti audiovisivi, dai programmi televisivi, allo sport, per poi finire con le serie tv trasmette da tutti i principali servizi di streaming e i film usciti al cinema qualche mese prima.

Ne esistono poi per tutte le esigenze e per tutte le tasche, dalle decine di pollici fino ad arrivare a quelli da 70 pollici, che siano 4K Led, fino ad arrivare agli ultimi e prestigiosi pannelli OLED.

Oggi vi mostriamo nella fattispecie il televisore più grande al mondo. Questo mastodontico televisore è prodotto nella fattispecie da Titan Screen, e ha una diagonale di ben 370 pollici, ben al di sopra delle dimensioni dei normali televisori che vediamo ogni giorno in vendita nelle principali catene elettroniche.

Questo televisore ha un’altezza pari a circa 5 metri, e quindi non si presta di certo alla stragrande maggiornanza delle case comuni, che raramente raggiungono altezze simili. Titan Screen è un’azienda, nata in Gran Bretagna, che si è progressivamente specializzata d’anno in anno nella realizzazione di televisori con dimensioni davvero importanti. La loro produzione spazia infatti dai televisori da 173 pollici fino a questo, che ne ha più del doppio, arrivando a 373 pollici.

Il modello di punta della serie Titan Screen si chiama Zeus, con 8 metri di larghezza per 5 metri d’altezza, circa. Il televisore ha inoltre la particolarità che può essere utilizzato in diverse circostante, sia in ambienti chiusi che aperti, in base alle esigenze del cliente. Al momento Titan ha registrato un solo acquirente, che per l’occasione ha preferito restare anonimo e non dare dettagli di sè. Il televisore Titan ha un prezzo di circa 1 milione di sterline, pari a ben 1.25 milioni di euro.

Dove utilizzarli

Questa tipologia molto particolare di televisori non viene utilizzata spesso per la vita quotidiana, ma piuttosto per alcuni eventi pubblici e manifestazioni particolari, come è stato ad esempio l’evento di lancio di Xbox One in quel di Londra, avvenuto nell’ormai lontano 2013.

Titan Screen ha poi fatto un’altra installazione a Cannes, con un modello Zeus presente nella parte superiore del Le Grand Hotel, in modo tale da essere ammirato in tutta la sua magnificenza anche dalla lontana spiaggia.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi aggiornamenti di Titan Screen sulla sua futura lineup di televisori esclusivi, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.