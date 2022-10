Smasung, nuovo smart tv: lo sconto devastante

Nel corso degli ultimi anni, complice il successo dei servizi di streaming quali Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, abbiamo assistito ad un vero e proprio boom delle smart tv, con fasce di prezzo che riescono a soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Quest’oggi, in particolare, vi proponiamo un’offerta interessante che riguarda uno degli ultimi smart tv appena usciti. Si tratta nella fattispecie del Samsung Crystal, nel suo taglio da 43 pollici, in versione 2022. Si tratta più precisamente del modello UE43BU8570UXZT.

La TV monta al suo interno una tecnologia particolare di ultima generazione, ovvero la Dynamic Crystal Color, che permette la restituzione di colori brillanti, oltre che immagini cristalline, con un miliardo di sfumature possibili che garantiscono il realismo visivo più assoluto. La smart tv in questione, inoltre, ha uno spessore davvero minimo ed elegante, che ben si sposa con gli ambienti di casa più ricercati, aggiungendo un tocco ulteriore di stile.

Grazie alla Motion Xcelerator, poi, sarà possibile avere la migliore esperienza di gioco possibile, al massimo della sua fluidità, per la gioia di tutti i giocatori che collegheranno PlayStation 5 e Xbox Series X o S.

Non si avranno nemmeno problematiche di lag in questo caso, grazie all’Auto Low Latency Mode (presente di default per ogni sorgente video) che permette di ottimizzare lo schermo a una bassa latenza, in modo tale da avere un maggior controllo sull’azione, soprattutto per i videogiochi più frenetici.Anche la fedeltà audio è totalmente garantita da un sistema sonoro dinamico, con l’audio surround 3D che regala un’esperienza davvero immersiva e coinvolgente.

Altre caratteristiche tecniche

Novità importanti anche per il telecomando, Solar Cell, che ha un’occhio per l’ambiente: scordatevi quindi le pile alcaline, dal momento che sarà sufficiente l’energia solare proveniente dalle finestre del proprio appartamento per ricaricare a sufficienza il telecomando stesso. Il telecomando vanta, tra le altre cose, un microfono attraverso il quale sarà possibile interagire con l’assistente vocale per lanciare alcune applicazioni presenti sulla smart tv.

La nuova Samsung Crystal poi monta il nuovo digitale terrestre 2.0 con standard DVB-T2, grazie al quale non si ha più necessità di un decoder TV a parte. Ottima anche la presenza dello Smart Hub, che ogni giorno proporrà continuamente nuovi contenuti provenienti direttamente dai principali servizi di streaming, in base alle preferenze personali dell’utente.

Per chi fosse interessato all’acquisto della Samsung Crystal da 43 pollici in versione 2022, la tv è acquistabile su Amazon all’incredibile prezzo di 523.45 euro, con uno sconto pari al 25% sul prezzo di listino originale e un risparmio netto pari a 200 euro. La tv è raggiungibile comodamente a questo indirizzo.