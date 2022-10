Sconti da Expert: arriva il sottocosto | Ecco da quando

I principali siti e-commerce garantiscono ormai quotidianamente numerose offerte su tantissimi dispositivi tecnologici.

Oggi è il turno anche di Expert, uno dei principali rivenditori online, che ha appena dato via al Sottocosto, fatto in particolare per celebrare i 55 anni dalla sua apertura.

Partiamo innanzitutto dall’LG OLED 55 A2, da ben 55 pollici. Il televisore, dotato della tecnologia OLED, è attualmente in offerta sul portale online di Expert a soli 999 euro, con uno sconto pari al 33% rispetto al prezzo originario di listino, fissato a 1499 euro. Il televisore presenta la colorazione dark iron silver, ed è dotato del processore α7 di quinta generazione, potenziato dall’intelligenza artificiale, che garantisce una fluidità e un’esperienza d’uso mai vista prima. Esso è inoltre dotato delle più moderni tecnologie audiovisive, tra cui in particolare Dolby Atmos e Dolby Vision IQ, per la miglior fruizione possibile dei contenuti, come ad esempio Netflix, film in Blu-Ray o le console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X. Per chi fosse interessato, la Tv LG è disponibile all’acquisto comodamente a questo indirizzo.

Passando invece al comparto telefonivo, Expert propone in offerta per il Sottocosto il Samsung Galaxy S22, l’ultimo modello top di gamma secondo Samsung. Lo smartphone in questione ha una memoria di 128 GB, e si presenta in particolare nella sua brillante colorazione Phantom Black. Il Galaxy S22 è dotato di una batteria da 3700 mAh, che garantisce una buona autonomia e offre inoltre la possibilità di ricarica rapida, nel giro di una decina di minuti. La fotocamera posteriore è da ben 50 Mpx, mentre l’anteriore ha un sensore da 10 Mpx. Nel caso in cui foste interessati, Samsung Galaxy S22 è disponibile all’acquisto immediato a soli 649 euro (con uno sconto del 26%) a questo indirizzo.

Anche gli appassionati di videogiochi hanno l’occasione di essere soddisfatti grazie a queste offerte: è infatti disponibile Nintendo Switch, l’ultima console ibrida di Nintendo, sia nella colorazione con joy-con grigi che rosso / blu. La console è disponibile in offerta a soli 269.90 euro, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo di listino, fissato in origine a 299.90 euro. Se siete interessati ad acquistarla, Nintendo Switch è facilmente raggiungibile a questo indirizzo.

L’ultimo consiglio riguarda, infine, il mondo dei tablet. Expert propone infatti il Samsung Galaxy Tab S8, modello wi-fi. Il tablet in questione vanta un display da ben 11 pollici, una capacità di 256 GB di memoria (utile per raccogliere e archiviare tutte le nostre foto, video e molto altro). Samsung Galaxy Tab S8 è in offerta a soli 699 euro, con uno sconto di ben 150 euro rispetto al prezzo originale di 849 euro. Se avete intenzione di acquistare il nuovo tablet di Samsung, è disponibile a questo indirizzo.