Facebook, finalmente puoi pulire il tuo profilo: ecco come togliere tutte le persone indesiderate

Facebook, nonostante gli anni che avanzano e altre piattaforme che lo hanno raggiunto (come ad esempio Tik Tok, popolarissimo tra i giovani), è senz’ombra di dubbio uno dei social network attualmente più utilizzati a livello mondiale, con miliardi di utenti che ogni giorno lo popolano, pubblicando stati, foto, video e quant’altro a cadenza giornaliera.

Scopriamo insieme alcune opzioni che potrebbero interessarvi nell’uso quotidiano di Facebook, soprattutto per quanto riguarda tutta la gestione delle amicizie e le relative pubblicazioni che potrebbero interessarci o meno.

Spesso c’è una tendenza a mettere Mi Piace (o eventualmente seguire) a diverse pagine che, alla lunga, possono affollare pesantemente la nostra bacheca (detta anche feed, in inglese). Situazione ancor più spiacevole quando ci troviamo a che fare, ad esempio, con fake news, post sulla politica o polemiche sterili sugli ultimi fatti avvenuti. La reazione impulsiva che potremmo avere potrebbe essere quella di eliminare alcuni amici e le pagine che seguiamo, ma in realtà ci sono alternative altrettanto valide che ci permettono di averli ancora nell’elenco.

Per poter nascondere i post che non vogliamo vedere, infatti, c’è un’alternativa molto utile, che può essere utilizzata sia da browser web, che sull’applicazione rispettivamente per i sistemi operativi iOS o Android.

Basterà andare sulla propria bacheca, selezionare il post indesiderato che non si vuole vedere, cliccare sui tre punti nella sezione in alto a destra e premere sulla voce “Nascondi post“. Così facendo, l’algoritmo di Facebook ci farà anche vedere meno post simili. Sarà possibile anche mettere in pausa quella persona o quella pagina per un periodo di 30 giorni, in modo da nascondere in maniera temporanea ogni sua pubblicazione sul social network. Questo consentirà a tutti di poter evitare determinate pubblicazioni, senza necessariamente eliminarli in maniera definitiva dagli amici.

E se cambiate idea?

Non preoccupatevi, nel caso in cui cambiaste idea c’è sempre una soluzione per tornare sui propri passi: per ritornare a vedere normalmente i post di una persona o di una pagina, recatevi alla sezione “Impostazioni”, per poi accedere alla voce “Preferenze per il feed“.

Per quanto riguarda l’app su smartphone (iOS e Android) la procedura è leggermente diversa ma simile: bisognerà scorrere fino a “Impostazioni del profilo,”, selezionare “Impostazioni del feed” per poi cliccare anche in questo caso su “Preferenze per il feed”.

Arrivanti a questa voce bisognerà cliccare quindi su “Riconnettiti“, per ritornare a seguire normalmente i post pubblicati dalla persona o pagina, oscurati fino a quel momento.