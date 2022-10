Asciugatrice, da oggi usala così: salverai i tuoi panni

Hai comprato un’asciugatrice ma i tuoi panni escono ancora con le pieghe? Non c’è bisogno di passare il ferrò da stiro, esiste un modo per avere panni perfetti senza pieghe.

Passare il ferro da stiro non è una attività amata da tutti, non è facile stirare bene i panni ed è un attività che prende un bel po’ di tempo. Molti comprano le asciugatrici per evitare di stirare, ma non è detto che una volta messi i pani dentro ne escano senza una piega.

Questo elettrodomestico ha grandissimi vantaggi, ci permette di avere panni caldi e profumati pronti per essere indossati, senza dover perdere tempo dietro ai stendini. Ci permette ulteriormente di avere dei panni senza pieghe grazie a una sua funzionalità apposita.

Per ottenere dei panni pronti per essere infilati nell’armadio o da indossare subito, basta che conosciamo come utilizzare correttamente l’asciugatrice. Vediamo assieme come usarla correttamente e avere dei panni perfetti e profumati.

Asciugatrice consigli utili

Il primo passo per avere panni a posto da non stirare è di procedere bene sin dal lavaggio. Riducete la temperatura e la centrifuga, senza superare gli ottocento giri faciliterà un’asciugatura perfetta. L’acqua se è troppo calda fa stropicciare le fibre.

Il carico del lavaggio, così come quello dell’asciugatrice, deve essere giusto. I panni al suo interno non devono essere compresse di forza, ma si devono muovere agevolmente.

Alcune lavatrici, come le asciugatrici, hanno programmi stiro facile. È ovvio che la scelta, tuttavia, dipende dal livello di sporco dei capi.

Sia dopo il ciclo di lavatrice che dopo quello dell’asciugatrice, è bene che i capi non restino nel cestello a lungo. Finito il programma vanno rimossi subito e asciugati o piegati a dovere. L’asciugatrice è dotata di partenza differita proprio per favorire questa operazione: si può impostare la partenza, in base all’ora di ritorno a casa.

Piegare subito i panni

Il momento cruciale per evitare il ferro da stiro è la piegatura. Questa va fatta con cura e meticolosità e può assicurarti capi a posto senza fatica ulteriore.

La rapidità è il tuo asso nella manica, quindi finito il ciclo, come detto, tirali fuori e parti col piegarli subito. Il trucco, se sai di metterci un po’, è quello di partire dalle cose più ostiche che proprio non vorresti stirare! Le cose che vanno appese invece mettile subito sulla gruccia. I capi con zip e bottini vanno chiusi.

Prima di piegare ogni capo sbattilo un paio di volte, aiuterà! Lisciando gli indumenti asciutti con le mani su una superficie liscia come una tavola o il letto, tutto sarà ancora più facile. Nel caso di lenzuola o tovaglie tirandole un pochino si lisceranno anche le piccole pieghe. I capi che verranno meglio sono quelli in jersey, cotone, elastane, quelli più duri le fibre sintetiche.

Panni profumati

Se hai l’asciugatrice, oltre ai consigli per l’uso appena forniti, puoi ottenere anche panni profumati. Quello che occorrono sono due cose: un olio essenziale profumato o l’acqua profumata che non macchi e un supporto su cui metterne qualche goccia, 4 gocce bastano, che andrà nell’asciugatrice insieme ai tuoi capi. In commercio ci sono supporti appositi anche già profumati, palline di lana, ma in realtà si può anche farne a meno.

Per profumare i tuoi abiti è sufficiente mettere qualche goccia di profumazione su pezzetti di stoffa, su spugnette da cucina o anche semplicemente su dei calzini che fanno parte dei capi da asciugare. L’olio essenziale va utilizzato con parsimonia e va usato ogni volta per ottenere indumenti profumati.