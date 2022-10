Addio lampadine, da oggi puoi sostituirle così: risparmio enorme ed effetto pazzesco

Sei stanco a cambiare le lampadine alle tue lampade? Ci sono delle luci che non ne hanno bisogno. Grazie a queste nuove luci ti potrai ridurre i tuoi consumi della corrente e dare un nuovo tocco di stile alle tue stanze.

Correre dietro alle lampadine dopo un po’ stanca, spesso si fulminano, dobbiamo cercare quella adatta alla lampada, la luce emessa risulta debole e con un colori piuttosto spenti. Le lampadine se non sono quelle di ultima generazione consumano piuttosto tanta corrente elettrica. Quelle di ultima generazione non è detto che vadano per tutte le lampade, in più costano anche tanto.

Una alternativa per l’illuminazione casalinga che ultimamente sempre più le persone utilizzano, sono le strip led. Quando sono entrate sul mercato, venivano ritenute un elemento di design che andava a soddisfare esclusivamente le esigenze estetiche, essendo considerate più che altro come luci da atmosfera.

Oltre ad essere belle esteticamente, le strip led risultano molto convenienti sia a livello economico che energetico. Essendo composto da tante piccolissime luci led, consumano molto meno delle tradizionali lampadine permettendoti di risparmiare sui consumi. Queste strisce led ti permettono di illluminare una grande porzione di casa a prezzi davvero bassi.

Strip Led vantaggi

Uno dei più grandi vantaggi delle strip led è sicuramente il risparmio energetico offerto rispetto alle metodologie di illuminazione tradizionali. Anche la sua durata è vantaggiosa nella scelta del tipo di illuminazione. La vita media di una striscia di qualità è infatti molto elevata, e consente di evitare di effettuare sostituzioni per lunghi periodi di tempo, offrendo un notevole risparmio nel lungo periodo.

L’indice di resa cromatica, è un altro fattore di cui tener conto. Questo valore (indicato dalla sigla CRI) indica la capacità di una fonte di luce di restituire fedelmente i colori delle superfici illuminate, senza alterazioni. Questo valore è compreso tra 0 e 100. Quanto più si avvicina a cento, tanto più elevata qualitativamente sarà la resa visiva dei colori.

Le strisce si differenziano anche tra monocromatiche o RGB. Le strisce monocromatiche sono disponibili in varie tonalità di colore. Quelle RGB grazie a un apposito controller, consentono di cambiare il colore della luce, o di creare dei giochi di luce sfiziosi, rilassanti o che creano un atmosfera festosa, cambiando colore in maniera intermittente o sfumando gradualmente.

Anche la versatilità delle strip led sono un aspetto da non sottovalutare. Essendo flessibili ed avendo uno spessore ridotto, possono essere installate anche nei punti più scomodi. In prossimità di una curva o di un angolo, ma anche in caso di soffitti molto bassi o comunque dove gli spazi sono ridotti e lo si vuole sfruttare. Le strisce led sono inoltre assolutamente sicure, avendo un voltaggio che può variare tra i 12 ed i 24 V.