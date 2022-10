Addio bolletta della luce: con questo metodo te la dimentichi: lo sanno in pochi

Ridurre i consumi e abbattere i prezzi dell’energia risulta ormai impossibile, ma esiste una fonte alternativa che ti renderà indipendente a livello energetico.

Il rincaro prezzi dell’energia ci ha spinto a trovare fonti alternative per il nostro approvvigionamento energetico. L’istallazione di un impianto fotovoltaico può essere un ottima soluzione per abbattere i costi dell’energia.

Acquistare un impianto del genere è indispensabile conoscere quali sono i migliori pannelli fotovoltaici in circolazione. Una scelta spesso difficile perché sono davvero tanti i modelli e le tipologie di pannelli disponibili.

Quindi è necessario fare chiarezza per capire, innanzitutto, quali sono le esigenze cui l’impianto fotovoltaico deve rispondere e, quindi, qual è la marca e il modello migliore cui affidarsi.

I migliori panelli in circolazione

Per capire quale siano i migliori panelli fotovoltaici in circolazione, dobbiamo tenere in considerazione la capacità dei panelli di produrre una maggiore quantità di energia. Il rendimento dei panelli è fondamentale per comprendere la loro qualità.

I panelli di ultima generazione hanno un alto rendimento. Sia in termini di un miglior rapporto tra quantità di energia e dimensioni ridotte, ma anche di capacità di produrre energia nel corso del tempo. Questo elemento, infatti, incide sia sul valore che sull’ammortamento dell’impianto fotovoltaico, rendendolo ancora più conveniente.

A oggi possiamo considerare i migliori pannelli fotovoltaici ad alto rendimento quelli prodotti dalla Sunpower, dalla FuturaSun, dalla Panasonic, dalla LG, dalla Solawrorld, della Bisol, della Viessmann e dalla BenQ. Nello specifico i migliori pannelli fotovoltaici sono:

SunPower X22;

FuturaSun fu300m;

Panasonic Hit 330W;

LG NeON 330W;

Solarworld SW 300W;

Bisol Supreme;

Viessmann Vitovolt 300;

BenQ AUO BENQ SOLAR SUNBRAVO PMXXXMW4W.

Questi sono modelli che integrano le migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato del settore degli impianti fotovoltaici e che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo.

L’efficienza di un pannello fotovoltaico varia anche in base al tipo di materiale con il quale sono realizzate le celle, se in monocristallino o policristallino. Nel primo caso la purezza del silicio utilizzato è maggiore e per questo generalmente questi pannelli sono molto più efficienti (anche fino al 20%).

L’efficienza è stabilita dalla capacità di luce che viene catturata e l’effettività energia elettrica prodotta. Questi pannelli sono i più efficienti ma anche i più costosi. Di contro i pannelli in policristallino sono realizzati con la fusione degli scarti dei pannelli in monocristallino (e quindi sono più economici) e ha un’efficienza che difficilmente supera il 12%.

È altrettanto vero che la differenza tra queste due tipologie di pannelli fotovoltaici è sempre minore in quanto l’evoluzione tecnologica sta migliorando quelli in policristallino.