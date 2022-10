Unieuro, nuove offerte in arrivo: dal 9 ottobre sconti pazzeschi

Siamo ormai abituati, grazie all’avvento dell’e-commerce da diversi anni, alle numerose offerte che i grandi distributori (come MediaWorld, Unieuro, Trony, Euronics) ci propongono ormai quotidianamente, su tutti i settori possibili della tecnologia, per soddisfare le esigenze di qualsiasi consumatore, soprattutto per ogni tasca possibile.

Quest’oggi, in particolare, è il turno di Unieuro, che ha pubblicato poco fa le sue offerte che saranno attive e disponibili fino al prossimo 9 ottobre 2022.

Partiamo innanzitutto dall’Amazon Fire Stick TV. La Fire Stick TV è utilissima soprattutto per rendere smart alcune televisioni non proprio di ultimissima generazione: basterà infatti collegarlo attraverso l’ingresso USB del televisore per ampliare sensibilmente la propria d’esperienza d’uso. Grazie a Fire Stick TV è possibile infatti lanciare senza problemi applicazioni di streaming quali ad esempio YouTube, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Spotify e quant’altro, riuscendo così a guardare i propri contenuti audiovisivi preferiti. Il prodotto è disponibile in offerta sul portale Unieuro a soli 19.99 euro, contro i 29.99 euro del prezzo di listino originale. Per chi fosse interessato, Amazon Fire Stick TV è comodamente acquistabile a questo indirizzo.

Un altro dispositivo attualmente in offerta, sempre dello stesso produttore, è Amazon Echo Dot di 4° generazione. Grazie all’uso dell’assistente vocale proprietario, Alexa, è possibile far eseguire numerosi comandi (come ad esempio lanciare conti alla rovescia, chiedere le previsioni meteo di un determinato giorno, e quant’altro) in maniera semplice e intuitiva. Amazon Echo Dot è disponibile all’incredibile prezzo di 19.99 euro, contro i 59.99 euro del prezzo di listino. Per chi volesse acquistarlo, è comodamente raggiungibile a questo indirizzo.

Un’altra categoria che recentemente ha preso sempre più piede nella vita di tutti i giorni è quella degli smartwatch e gli orologi per il fitness, tra i numerosi modelli di Apple, Samsung, Xiaomi e via dicendo. In particolare oggi vi suggeriamo Xiaomi Mi Smart Band 6, disponibile sul portale online di Unieuro al sensazionale prezzo di 39.99 euro, contro i 44.99 euro del prezzo di listino originale. Per chi fosse interessato all’acquisto, Xiaomi Mi Smart Band 6 è acquistabile a questo indirizzo.

Uno dei punti di forza di Unieuro è che è possibile ricevere il prodotto sia comodamente a casa, presso il proprio domicilio, che ritirandolo presso uno dei negozi più vicini al nostro indirizzo di residenza, nel giro di pochissimi giorni.

Molto comoda, inoltre, anche la possibilità di effettuare i pagamenti anche con Klarna, il servizio che permette di pagare in 3 comode rate a cadenza mensile, riuscendo così a “diluire” il costo finale su 3 mesi anzichè pagando la cifra totale immediatamente.