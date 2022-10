Amazon Alexa, finalmente arriva la grande notizia: da oggi si può

Nel corso di tutti questi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom degli assistenti vocali e dei dispositivi elettronici ad essi associati: è il caso dell’assistente Google con Google Home Mini (e derivati), così come Amazon Alexa con i suoi Echo Dot, e via dicendo.

Questi assistenti vocali permettono di eseguire numerose azioni nel corso della vita quotidiana, come lanciare dei conti alla rovescia (per tenere sotto controllo i tempi di cottura della pasta, per esempio), sapere il meteo di domani, o conoscere le notizie principali del mondo.

Una delle azioni che però non è ancora resa possibile da Amazon Alexa, è quella di fare azioni posticipate nel tempo: si possono eseguire senza problemi numerosissime azioni, infatti, ma finmo ad oggi non era ancora in grado di eseguire azioni ad una determinata ora o in un determinato momento della giornata. Nel caso in cui volessimo, ad esempio, accendere le luci ad una certa ora, questo non era purtroppo possibile. Si potevano infatti eseguire azioni solo nell’immediato, appena ricevuto il comando da parte dell’assistente vocale. L’unica alternativa è rappresentata dalla costruzione di routine, che però a differenza dei comandi normali non possono essere richieste a voce.

Amazon ha però annunciato finalmente una grande volta in tal senso. La novità si chiama nella fattispecie Timed Action, e darà finalmente la possibilità a tutti gli utenti di svolgere numerose azioni in maniera programmata, senza doverle eseguire necessariamente nel tempo immediatamente successivo al comando. Sarà quindi possibile far accendere le luci a una determinata ora, far partire un timer ad un tempo prestabilito, accendere determinati dispositivi smart (collegati ad Alexa, come condizionatori o altro) ad una certa ora del giorno in modo semplice e intuitivo.

Amazon Echo: tutte le offerte

Vi segnaliamo che al momento tutti i dispositivi forniti di Amazon Alexa sono attualmente in offerta presso il loro store, a partire dall’Echo Dot di 3° generazione in offerta a soli 17.99 euro, contro i 49 euro del prezzo originario di listino. Per chi fosse interessato, Amazon Echo Dot è facilmente raggiungibile e acquistabile a questo indirizzo. Oltre a questo segnaliamo l’Amazon Echo Dot di 4° generazione, disponibile a 59.99 euro con un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino, originariamente fissato a 99 euro. Per chi fosse interessato, è acquistabile a questo indirizzo.

Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti in merito da parte di Amazon, che siamo certi andrà a introdurre nuove funzioni e caratteristiche del suo assistente vocale (ampliando ancor di più l’attuale esperienza d’uso) nel corso delle prossime settimane o mesi.