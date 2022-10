Questo telefono vecchio vale più di 1000€: potresti averlo in casa | Controlla ovunque

I vecchi telefoni valgono più dei nuovi? Esistono modelli super ricercati dagli appassionati che arrivano sui 1000 euro. Scopri quali telefonini vintage sono i più ricercati e costosi.

C’è chi gli ricorda per essere indistruttibili o chi per le ore passate a giocare a Snake, i telefonini degli anni ’80 e ’90 sono ormai dei veri e propri reperti storici.

Oltre a conservare quell’alone di nostalgia ai nostri occhi, nascondono (perlomeno alcuni modelli) un piccolo tesoro. Infatti per alcuni modelli, se tenuti in buone condizioni e completi di accessori originali, i collezionisti e amanti del vintage sono disposti ad acquistarli a cifre esorbitanti, arrivando persino sui 1000 euro.

Ti sembrerà assurdo che esistano persone che spendano tanto soldi per oggetti cosi obsoleti, quanto oggi abbiamo modelli nettamente più avanzati e utili per la nostra vita quotidiana. Per certe persone l’effetto nostalgia è troppo forte, riportando alla mente quei periodi felici e spensierati legati ai quei oggetti.

I telefonini più ricercati

Ma quali sono questi telefonini vintage che fanno impazzire i collezionisti? Tra i più ricercati ovviamente ci sono marchi come Nokia e Motorola, i più popolari all’epoca, ma anche uno dei primi modelli di iPhone è nella lista dei più ricercati.

Come tipologie ci sono i più svariati, dai classici a conchiglia fino a quelli a forma di cornetta con lunghissime antenne. Certi modelli forse alcuni di voi non gli hanno mai visti, alcuni di loro sono stati prodotti ancora prima che i telefonini diventassero un bene comune, limitati solo a chi poteva permettersi di spendere tanto per un telefono senza fili.

Scopriamo assieme quali sono i telefoni più ricercati dagli appassionati:

Motorola DynaTAC 8000x.

Furono venduti solo trecentomila esemplari in tutto il mondo. Il design è senza dubbio discutibile ma questo aspetto passa del tutto inosservato quando si scopre che questa specie di mattone bianco vale 1000 euro. Un telefono datato 1984 tra i più ricercati in tutto il mondo. Rappresenta una delle rarità per i collezionisti, i quali farebbero di tutto per accaparrarsene uno. Chiedi pure ai tuoi nonni, chi lo sa forse sei il fortunato possessore.

iPhone 2G.

Decisamente meno vecchio dei precedenti, l’Apple iPhone 2G rientra a pieno titolo nei telefoni più ricercati dai collezionisti. Ha alle spalle un’onorata carriera di quasi un decennio, ma nonostante la giovane età può valutarsi tra i 300 euro ed i 1.000 euro, a seconda dello stato d’usura.

Ericsson T10.

Funzionante e in buone condizioni estetiche, con i suoi circa 2000 euro di valore, troviamo Ericsson T10. Nonostante fosse in passato la versione più economica e meno estrema del fratello T28, fa registrare un prezzo attuale di tutto rispetto. Uno tra i cellulari vintage più costosi in circolazione, difficile averne uno a disposizione, ma in caso positivo bhè cosa aspetti a venderlo? Vale una fortuna.

Nokia 9000.

Il primo modello della serie Communicator con il suo design iconico dotato di tastiera QWERTY. Era il lontano 1996 quando Nokia decise di lanciare il suo ennesimo successo. Il 9000 Communicator era molto più che un semplice telefono. A vederlo oggi sembra una sorta di replica del Galaxy Note, senza penna e senza touch. Un mini computer vecchio stampo. Il valore è stimato tra i 50 ed i 500 euro. Sperate solo di averlo conservato in ottimo stato.

Motorola StarTAC.

É stato il primo cellulare a conchiglia, un form factor che le aziende stanno cercando di riportare in auge in questi ultimi anni. Un best seller della telefonia mobile. Tutti in Italia ne hanno posseduto almeno uno in quegli anni. Riconosciuto per la sua antenna retrattile e per un livello di ricezione incredibile vanta una quotazione che va ben oltre i 100 euro per i modelli più vecchi si arriva fino a 500 euro. Da notare lo sportellino superiore di chiusura che collega tastierino e capsula auricolare. Intramontabile.

Nokia 3310.

Famose per essere il cellulare indistruttibile. É stato uno dei cellulari più venduti al mondo. Tutti lo conoscono e tutti ne parlano ancora, infatti la sua resistenza alle cadute è inenarrabile e come dimenticarsi l’appassionante Snake? è stato l’icona portante della storia dei telefoni. La batteria ha garantito giorni e giorni di utilizzo. Portarselo a casa dal negozio faceva un certo effetto, ed è così ancora oggi. Non di rado capita di incontrare qualche fan con in mano il vecchio 3310, magari acquistato ad un mercatino dell’usato. Lo si può trovare tra i 30/40 euro di seconda mano ma nuovo può valere fino a 130 euro.