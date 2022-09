Windtre, arriva la stangata per gli utenti: questa non se l’aspettava nessuno

Novità interessanti in arrivo per i clienti WINDTRE, ma per alcuni sarà un disastro. Scopri la nuova super offerta.

In questi giorni alcuni clienti WINDTRE di rete mobile stanno ricevendo la comunicazione di una rimodulazione tariffaria. La rimodulazione prevede il cambio della propria attuale offerta verso la Super 70, ottenendo un bundle di Giga maggiore ma con un aumento del costo mensile.

Questa nuova modifica unilaterale di contratto coinvolge solo un numero ristretto di già clienti WINDTRE. Molti stanno cominciando a ricevere in queste ore l’SMS informativo che avvisa della novità.

“Modifiche contratto: dal 31/10/2022, la tua offerta cambia in Super 70 a causa dell’insostenibilita’ economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. Hai 2000 Min,300 SMS,70 GB, al costo di 8,99E/mese. Al termine del traffico incluso:29 cent/min,29cent/SMS,1GB aggiuntivo a 0.99E/giorno.” Questo è il testo del messaggio ricevuto degli clienti.

La nuova super offerta

In questo caso, la nuova offerta che sarà attivata a partire dal 31 Ottobre 2022 sarà la Super 70 con 2000 minuti, 300 SMS e 70 Giga di traffico dati al costo di 8,99 euro al mese. Non è la prima volta che WINDTRE effettua una rimodulazione che prevede il passaggio ad un’offerta della gamma Super.

Non è quindi escluso che in altri casi la rimodulazione preveda il passaggio ad un’offerta della gamma WINDTRE Super con bundle e costi differenti.

L’operatore giustifica la modifica unilaterale di contratto per via “dell’insostenibilità economica” dell’utilizzo dell’attuale piano del cliente WINDTRE coinvolto.

Alcuni clienti impattati che hanno ricevuto il messaggio sopra riportato, hanno attiva la vecchia offerta All Inclusive 40 Fire a 4,99 euro al mese. In questo caso, quindi, si ottiene un aumento del traffico dati incluso ogni mese, che con la nuova offerta Super 70 passerà da 40 Giga a 70 Giga, ma allo stesso tempo il costo mensile aumenterà di 4 euro.

In dettaglio

Dato che il bundle di chiamate dell’offerta WINDTRE Super 70 che verrà attivata con la rimodulazione a partire dal 31 Ottobre 2022 non è illimitato ma pari a 2000 minuti. Superata questa soglia le chiamate avranno un costo di 29 centesimi di euro al minuto. Invece, in caso di superamento degli SMS disponibili il costo è di 29 centesimi per ogni singolo SMS inviato.

Consumati i 70 Giga inclusi durante il mese, in questo caso è previsto un costo di 99 centesimi per 1 Giga di traffico dati, valido fino alle ore 23:59. Se il cliente termina questo Giga prima del tempo limite, fino al giorno successivo viene applicato un blocco alla navigazione in internet.

L’offerta WINDTRE Super 70 è compatibile con Telefono Incluso, mentre non è compatibile con le offerte Pieno Wind e tutte le opzioni che includono:

Un bonus valido in Italia e in Roaming in UE di minuti.

SMS e Giga ad eccezione delle offerte Optional GIGA.

Offerte Internet

Wind Home e Giga per te.

Eventuali opzioni non compatibili saranno disattivate automaticamente e si potrà poi usare la nuova offerta.

Come esercitare il diritto di recesso

Come previsto dall’articolo 98-septies decies comma 5 del Decreto Legislativo 207/2021 (cioè il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche) i clienti WINDTRE che non intendono accettare le modifiche, potranno esercitare il diritto di recesso dai servizi WINDTRE o passare ad un altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, entro 60 giorni dalla comunicazione via SMS.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato nei suddetti termini inviando una comunicazione avente come causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” e attraverso uno dei seguenti canali:

Lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

Tramite PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

Chiamata al 159 per acquisire la richiesta accertando l’identità del cliente.

Presso i punti vendita WINDTRE.

Tramite l’Area Clienti.

Nel caso in cui il cliente WINDTRE decidesse di recedere e alla linea interessata dalla modifica fosse associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza (ad esempio smartphone, tablet, etc.), nella suddetta comunicazione e prima di recedere dal contratto o passare ad altro operatore. Si potrà decidere se pagare le rate residue anche in un’unica soluzione o mantenendo attiva la rateizzazione con pagamento rateale sino alla naturale scadenza, indicando tale scelta nella comunicazione che verrà inviata.

A proposito di rimodulazioni tariffarie di WINDTRE, si segnala che, secondo fonti verificate, alcuni clienti di rete fissa coinvolti dagli aumenti entrati in vigore dal 1° Settembre 2022, a causa di un’anomalia (ormai risolta) presente nelle prime fatture emesse questo mese. Potrebbero aver visualizzato l’aumento del costo mensile separatamente dal canone dell’offerta, mentre la versione corretta prevede soltanto un’unica voce che riporta il nuovo canone mensile aumentato per via della rimodulazione.