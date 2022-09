Costo luce bollette, così elimini il problema dei costi: ti basta sostituire questa cosa

Continuano a salire i prezzi e non sai più come ridurre i tuoi consumi della luce? Ti basterà cambiare le tue vecchie lampadine.

Il rincaro dei prezzi ormai preoccupano sempre più le famiglie italiane. Con le temperature che stanno iniziando ad abbassarsi e le ore di luce delle giornate che si riducono, avere delle lampadine smart diventa sempre di più un’esigenza.

Per risparmiare il più possibile sulle bolletta, bisogna ricorrere a ogni metodo possibile. Per iniziare, una buona soluzione è sostituire le lampadine di casa con le cosiddette smart.

Queste lampadine sono molto comode e pratiche per la nostra vita domestica, alcune possono essere accese o spente anche a distanza, grazie ai moderni assistenti vocali come Google Assistant, Siri, Cortana, Alexa. Questi dispositivi intelligenti a LED, permettono anche di evitare gli sprechi energetici e gli alti costi della bolletta.

Lampadina LED di Alexa

La lampadina di Amazon è perfetta da utilizzare in caso di caro bollette. La lampadina LED intelligente Antela da 9 W è equivalente a una lampadina a incandescenza tradizionale da 80 W e ti permette di risparmiare fino all’80% di energia.

Per l’installazione, è sufficiente avvitare le lampadine intelligenti in qualsiasi presa o dispositivo di illuminazione E27 standard. Inoltre, anche se non sei a casa, puoi controllare l’accensione/spegnimento della tua lampadina intelligente direttamente tramite l’app del telefono.

Puoi anche creare un gruppo per tutte le tue lampadine intelligenti Antela e controllarle con un solo pulsante o tramite la tua voce grazie ai dispositivi Alexa o Google Home Assistant. Puoi anche scegliere il colore della luce su uno specifico, a tuo piacimento per creare atmosfera.

Risparmia il 90% sulla bolletta

Se vuoi diminuire il consumo di energia, sostituisci la lampadina a incandescenza con Lepro Lampadina a LED da 13.5 W. Ti permetterà di risparmiare l’90% sulla bolletta elettrica.

Queste lampadine a LED A60 sono luminose tanto quanto le lampadine a incandescenza da 100 W. Con un’emissione di luce 1521LM, CRI> 80 e un colore bianco freddo 6500K, la lampadina emette una luce molto vivida e naturale, creando una luminosità perfetta anche per la lettura e per lo studio. Con un angolo del fascio di 200 gradi, queste lampadine LED illuminano un’ampia parte della casa.

Può essere facilmente montata sul portalampada a vite Edison E27. Una volta accesa, la lampadina raggiunge subito la piena illuminazione, evitando lo sfarfallio che stressa e affatica gli occhi.

Controllo da remoto

La lampadina smart TP-Link è progettata per ridurre i consumi energetici pur mantenendo sempre il massimo delle prestazioni.

Questa lampadina è dimmerabile, ovvero è possibile regolarne la potenza luminosa attraverso un apposito dimmer o regolatore elettronico con il quale puoi decidere se utilizzare il 100% della potenza oppure una potenza inferiore, a tuo piacere. Puoi selezionare la luce giusta per il tuo risveglio o una luce soft più adatta per la sera.

Puoi connettere la lampadina alla rete Wi-Fi di casa tua in tutta sicurezza e senza necessità di hub esterni e puoi controllarla da remoto tramite l’app gratuita Tapo (iOS, android) per smartphone e tablet. Si può utilizzare anche tramite controllo vocale: funziona con Alexa e Google assistant.

Inoltre, puoi utilizzare l’app per impostare giorni e orari di accensione e spegnimento della lampadina e puoi raggruppare tutte le tue lampadine smart in un unico scenario richiamandolo in un attimo dal tuo smartphone tramite l’app.

16 milioni di colori

Riesci a immaginare 16 milioni di colori? Ebbene la lampadina Aigostar ti permette di scegliere davvero tra 16 milioni di colori per creare un’atmosfera esattamente come l’hai in mente. Inoltre, la luminosità di ogni colore può essere regolata dal 10% al 100%.

Questa lampadina a LED da 7W offre una luce brillante con 500 lumen e un’elevata efficienza luminosa, che può sostituire la tradizionale lampadina a incandescenza da 42W. Ti permette di risparmiare più dell’85% di energia, alleggerendo quindi la bolletta elettrica.

Questa lampadina WiFi dura per più di 25.000 ore. Basta collegarla al router WiFi tramite l’app AigoSmart, quindi connettersi e controllare le luci ovunque e in qualsiasi momento. Non sono necessari hub o hardware aggiuntivi. La lampadina LED AigoStar, che funziona con la piattaforma APP AigoSmart è compatibile con Alexa e Google Assistant. La lampadina LED con funzione timer, può spegnersi o accendersi automaticamente a orari prestabiliti.