Airpods pro, correte ai ripari: spunta il triste problema

Nel corso del keynote di settembre, Apple ha finalmente presentato le nuove Airpods Pro 2, che sono uscite pochissimi giorni dopo sul mercato di tutto il mondo.

Nonostante il recentissimo lancio delle Airpods Pro 2, però, sono già spuntate alcune problematiche, che sono state prontamente segnalate da alcuni utenti.

Alcuni possessori delle nuove cuffie di Apple avrebbero segnalato infatti diverse disconnessioni dal dispositivo a esse collegato, che si verificavano in maniera completamente casuale e senza preavviso, mentre intanto scorreva qualche video in riproduzione o qualche canzone da Apple Music o Spotify. Le segnalazioni delle disconnessioni dalle Airpods Pro 2 arrivano direttamente dal forum del celebre portale MacRumors (raggiungibile, per chi fosse interessato, a questo indirizzo), così come direttamente con segnalazione sul sito principale, dove decine di utenti hanno riportato lo stesso problema.

Secondo l’esperienza di un utente, le Airpods Pro 2 continuano a disconnettersi in maniera completamente casuale dal suo iPhone durante tutto l’arco della giornata. Talvolta, inoltre, può accadere che nelle impostazioni bluetooth, le Airpods Pro 2 risultino connesse, ma il suono non viene emesso, quindi è necessario ripetere la procedura di connessione. Quello che noi speriamo (e che sperano tutti gli utenti di MacRumors coinvolti) è che questa sia solo una problematica software, circuibile quindi con un futuro aggiornamento da parte della compagnia di Cupertina che riesca ad arginarlo.

A quanto pare non è la prima volta che si presenta questa problematica, e già con la prima generazione di Airpods Pro (lanciata nell’ormai lontano 2019) erano stati riportati casi simili, con disconnessioni completamente casuali nel corso della riproduzione di alcuni video o audio musicali.

Consigli utili

Nel dubbio, il consiglio che vi sentiamo di darvi è quello innanzitutto di assicurarsi che sia le Airpods Pro 2 che il vostro iPhone (o dispositivo simile, come iPad o MacBook) siano aggiornati all’ultimo firmware disponibile, in modo da evitare qualsiasi problematica legata a questo aspetto. Nella fattispecie, per quanto riguarda le Airpods Pro 2 l’ultimo firmware corrisponde alla versione 5A37.

Ricordiamo che le Airpods Pro 2 hanno portato diverse migliorie tecniche rispetto alla precedente generazione lanciata 3 anni fa, come ad esempio una cancellazione del rumore ancor più profonda e l’introduzione dei controlli touch, che prima erano invece fisici attraverso il tocco sull’asta.

Non ci rimane a questo punto che attendere la risposta di Apple, sperando che provveda repentinamente con un aggiornamento software per la risoluzione di questo fastidioso problema, che siamo sicuri non tarderà a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.