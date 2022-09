Ufo avvistato così: la confessione del pilota aereo

Gli alieni sono fuggiti in Mexico? Avvistato un Ufo in America Centrale durante il volo, la confessione del pilota lascia senza parole.

Ilse è una pilota messicana che ha fatto impazzire Tik Tok, il sui video sul social raggiunge gli oltre 5 milioni di visualizzazioni. La pilota mostra la sua vita sopra i cieli, volando da un paese all’altro ha fatto innamorare milioni di persone raggiungendo in fretta una grande popolarità.

Questa volta un suo video ha fatto scalpore tra il pubblico di Tik Tok. Durante uno dei suoi mille voli, la pilota ha nottato dalla sua cabina un strano oggetto fluttuare tra le nuvole.

Ilse ha capito subito che quel oggetto non era un classico aereo di linea, neanche qualsiasi altro genere aereo. La pilota dischiara nel video che quel oggetto non è stato di certo costruito dall’uomo.

Avvistamento Ufo

La pilota confermerebbe di aver avvistato un Ufo durante un volo. A dimostrazione della propria tesi, ha pubblicato un video su Tik Tok.

Era da poco decollata dall’aeroporto di Puebla (Messico) quando, volgendo lo sguardo al cielo, ha notato un oggetto singolare. “Il mio era un volo come gli altri, fino a quando non ho visto questo. Cosa credete che sia? Secondo voi è un Ufo?”, ha chiesto la giovane pilota messicana ai suoi follower.

Nella clip, subito diventata virale, si vede qualcosa svanire all’orizzonte, salvo poi ricomparire poco dopo. Nei commenti del video, neanche a dirlo, gli utenti si sono scatenati e divertiti a prendere in giro Ilse, supponendo che tutto fosse falso e inscenato dalla pilota per poter acchiappare molti like.

“Probabilmente era Goku”, ha scritto qualcuno ironizzando. Ma c’è stato anche chi ha appoggiato l’ipotesi della pilota: “La voce automatica di sottofondo è ancora più inquietante dell’ufo stesso, forse anche lei stava pregando in una lingua sconosciuta”.

In realtà, non è la prima volta che i piloti riportino casi simili a seguito dei voli. Sono molti i piloti di linea che negli anni hanno raccontato di aver avvistato nei cieli degli oggetti volanti non meglio identificati. C’è chi li descrive come grandi oggetti luminosi di forma circolare, chi invece come delle capsule o pillole piccole e bianche. Molti sono concordi di descrivergli come oggetti capaci di rimanere fermi in aria e poi scattare via a una velocità impressionante, superiori persino ai caccia supersonici.

Molti di questi avvistamenti sono poi diventati famosi in tutto il mondo, arricchendo le fantasie dei fanatici, fino a diventare dei veri e propri casi d’indagine da parte delle autorità competenti, incluso il Pentagono.