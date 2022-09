Addio termosifoni e bolletta: con questo condizionatore avrai aria calda sempre e gratuitamente

Casa calda senza consumi! Impossibile state pensando, invece esiste un condizionatore che vi permetterà di riscaldarvi senza spendere un euro per la luce o gas.

“L’estate sta finendo e un anno se ne va…”. Ma di certo non se ne vanno i consumi. Questo inverno si prospettano bollette belle salate per il rincaro energia, un’altra dura stagione da affrontare per gli italiani.

Molti dovranno abbassare il termostato e prendere qualche copertina in più per risparmiare, c’è chi torna ad accendere i camini con la legna per evitare di usare il gas. Tuttavia esiste un condizionatore che ci può soccorrere dalla morsa del gelo e delle bollette.

Vi state chiedendo perché avrei bisogno di un condizionatore in inverno. Dovete sapere che a differenza degli altri non solo vi rinfresca in estate, ma vi riscalda pure d’inverno.

Da punto di vista energetico è ideale per voi, perché utilizza la corrente elettrica proveniente dai panelli fotovoltaici. Questo condizionatore green vi aiuterà ad essere più indipendenti a livello energetico e avere una casa calda e confortevole.

Il condizionatore ad energia solare

Scopriamo assieme le fantastiche caratteriste del condizionatore d’aria solare che vi permetteranno di essere belli al caldo con meno pensieri.

Il condizionatore d’aria utilizza prevelarmente l’energia fornita dal pannello solare. Nelle giornate in cui manca il sole, di sera o l’alimentazione non è sufficiente, grazie alla doppia PV MPPT tracking system, il sistema in automatico si attacca alla linea elettrica pubblica.

Perciò il condizionatore possiede una doppia alimentazione AC/DC ibrido solare. Ciò ci permette di non essere ai dettami del sole, soprattutto in inverno quando non tutti i giorni sono splendenti.

Non sono richieste le batterie, basta collegare ai panelli solari. Eliminando la necessità di batterie permette l’uso del sistema di 24 ore al giorno.

Durante il giorno si ricorre principalmente sull’energia solare di CC di alimentazione e utilizza solo piccole quantità di alimentazione CA dalla città di rete di alimentazione, se necessario. Invece la notte, con built-in di PV MPPT sistema di tracciamento, il condizionatore d’aria passa automaticamente alla gestione della linea della città, di alimentazione CA.

L’alimentazione di rete richiesta è On-grid working.220V/AC. Se non avete AC come alimentazione o di alimentazione CA, sarete riforniti dall’azienda produttrice.

Per valutare tutte le caratteristiche del condizionatore d’aria, vi lacciamo una lista dei suoi vantaggi: