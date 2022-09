Lavatrice, non pulirla mai più così: basta solo un ingrediente

Pulire la lavatrice è un’impresa? Non sai quali prodotti usare? Ti basterà solo un ingrediente speciale per mantenerla pulita, anche per ridurre i consumi.

Mantenere la lavatrice pulita è importante per il nostro bucato e la nostra salute, ma anche per il consumo della corrente elettrica. Infatti una lavatrice piena di calcare e residui di sporco può manomettere il sistema e di conseguenza ci vorrà più energia per effettuare i lavaggi.

Ormai la parola d’ordine per le famiglie italiane è risparmiare. Diventa sempre più difficile per molti pagare bollette sempre più salate, il costo dei consumi di gas e luce sono in aumento.

Riuscire a risparmiare il più possibile sulla spesa è ormai fondamentale per tanti cittadini. Adesso anche viaggiare costa tanto. Il prezzo della benzina ha superato i 2 euro in alcuni momenti. E c’è una stangata per i prezzi dei treni aumentati.

Per risparmiare prossimo aiutarci con un grande alleato in casa, ovvero il bicarbonato. Questa sostanza chimica ha mille usi, non solo nella pulizia è utile, ma anche nel attenuare i nostri consumi e ridurre i costi delle spese energiche.

I mille usi del bicarbonato

Il bicarbonato, è un alimento utilissimo per tante funzioni. Come togliere la muffa dai muri e pulire il forno. Viene usato anche per sturare il lavandino unendolo all’aceto. Oppure, per pulire l’argento e per sbiancare i denti. Questi consigli provengono direttamente dalle nostre nonne, come si possono pulire i tappeti con il bicarbonato e togliere il tartaro dai denti.

Insomma, ci sono veramente tanti i modi per impiegare il bicarbonato in casa e questo non fa che giovare al nostro portafoglio. Certamente, è importante sapere come utilizzarlo al meglio, anche quante quantità utilizzare e il modo esatto di impiego.

Spesso in casa si forma quella fastidiosa muffa sui muri, il nostro obiettivo è quello di toglierla dalle pareti senza rovinarle. In particolare, se poi abbiamo intenzione di imbiancare il nostro appartamento. Ebbene, bastano 4 cucchiai di bicarbonato da far sciogliere in un litro di acqua. Poi, non dovremo far altro che strofinare i muri e togliere la muffa.

Il bicarbonato è una sostanza utile anche per pulire il forno e la lavatrice. Quest’ultima, ad esempio, potrebbe essere pulita non con prodotti industriali, ma basterebbe semplicemente con bicarbonato e aceto o limone. Versate nel cestello l’aceto con un cucchiaio di bicarbonato e fate partire la lavatrice vuota.

Potete pure spruzzare un limone in un poco di acqua calda e con un cucchiaio di bicarbonato passiamo il tutto dentro la lavatrice.