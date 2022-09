Joe Biden, sapete che smartphone utilizza? Non può usarlo come voi | Ecco il modello

Vi siete mai chiesti che telefono ha il Presidente degli Stati Uniti d’America? Di certo non lo utilizza come voi per giocare a Clash of clans, scopri come usa lo smartphone Joe Bide.

Chi si è mai immaginato di essere il Presidente degli Stati Uniti d’America? Spesso si chiede cosa vuol dire essere a capo della nazione più rilevante al mondo, quanta responsabilità si ha e quanto stress bisogna sopportare per un ruolo del genere.

A volte ci chiediamo anche come sia una giornata tipo da presidente, se esiste davvero una giornata tipo dove ogni giorno arrivano nuovi problemi ed emergenze da gestire. Sappiamo che il presidente vive nella Casa Bianca, vola con l’Air Force One e ama i cani, ma vi siete mai chiesti che telefono usa.

Potrà sembrare una domanda di poco conto, ma il modello di smartphone utilizzato dal Presidente degli Stati Uniti d’America è sempre stato al centro dell’attenzione.

Il fatto che per il ruolo del Presidente degli Stati Uniti vi è bisogno di un elevato grado di sicurezza per i dispositivi che utilizza. Molti indagano quale modello abbia scelto Joe Biden per la propria sicurezza, pur sempre l’abbia scelto lui.

Pronto Presidente!

Tuttavia, stando anche a quanto riportato da Daily Mail e Gizchina, in seguito al ritorno alla Casa Bianca dopo un viaggio in Ohio, Il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden è stato fotografato nel corso di una telefonata.

Fin ora nulla di nuovo, stando a questo periodo particolare che si sta vivendo con l’incrementarsi delle truppe russe e il peggioramento della guerra in Ucraina, è normale aspettarsi il presidente molto impegnato a fare lunghe telefonate.

Gli analisti sono sempre attenti a notare ogni singolo dettaglio delle apparizioni pubbliche di Biden, per poter comprendere e prevedere le mosse dell’America nel confronto della guerra.

In questo caso si è notato qualcosa sul telefono del presidente, infatti Joe Biden è stato visto utilizzare un iPhone con una cover speciale. Sulla cover si è notato quello che sembra essere una sorta di “sigillo presidenziale”. Non siamo sicuri se questo indicherebbe un maggior grado di sicurezza o sia presente semplicemente per estetica, ma di certo non è passato inosservato.

In qualunque caso, bisogna dire che probabilmente Biden cambia spesso smartphone. Infatti, una persona che ricopre un ruolo così importante ha chiaramente esigenze di sicurezza diverse rispetto a quelle di un comune cittadino.

Per capire meglio, guardate bene la foto presente della news. Potete notare che il Presidente degli Stati Uniti d’America nell’altra mano tiene un secondo dispositivo mobile.