Video Editing Gratuito con OpenShot per Windows, Mac e Linux

da Davide Caprotti

Windows è sprovvisto di un programma di video editing preinstallato. Fortunatamente, esistono programmi gratuiti in grado di creare progetti video avanzati e sfruttare, in poco tempo, anche le potenzialità della risoluzione 4K. Passione Tecnologica ha provato OpenShot Video Editor, un programma Open Source, che permette di creare progetti avanzati con grande semplicità, in pochissimo tempo.

Come fare il Video Editing Gratuito su Windows

Fino a qualche tempo fa, gli utenti Windows più tradizionalisti, che desideravano fare video editing con il proprio PC, senza spendere denaro, si affidavano a Windows Movie Maker. Il programma gratuito di Microsoft era limitato e non disponeva di funzioni avanzate per il supporto dei video in 4K. Oggi, la soluzione ideale per creare progetti completi e avanzati si chiama OpenShot. Questo programma è completamente gratuito, multi-piattaforma e può essere scaricato liberamente dal sito ufficiale.

Caratteristiche di OpenShot Video Editor

Multipiattaforma (Linux, Mac e Windows)

Supporta moltissimi formati video, audio e immagine

Potenti animazioni di fotogrammi

Integrazione con il desktop e supporto Drag and Drop

Tracce e livelli illimitati

Ridimensionamento Clip, scaling, trimming, snapping, rotazioni e tagli

Transizioni video con anteprime in tempo reale

Composizioni, sovrapposizione immagini, watermarks

Template per titoli e sottotitoli

Animazioni 3D (con effetti)

Timeline avanzate (inclusi Drag & drop, scrolling, panning, zooming e snapping)

Accuratezza Frame (scorrimento di ogni frame del video)

Time-Mapping e modifica della velocità dei clip (lento / veloce, avanti / indietro, ecc …)

Mixaggio ed editing audio

Effetti video digitali, tra cui luminosità, gamma, tonalità, scala di grigi, chiavi cromatiche (schermo blu / verde), e molti altri!

Creare un progetto video con OpenShot

Scaricare l’eseguibile di OpenShot (circa 130MB) da questo link ed installarlo Avviare il programma Cliccare su File>>Nuovo Progetto Da Modifica>>Preferenze, accedere al TAB Profili e scegliere quello desiderato, in base alla qualità dei video (supporta fino al 4K) Importare video, foto e audio che vogliamo trattare trascinandoli nella finestra “File di progetto” oppure premendo il tasto più (+) Trascinare i contenuti importati sulla Timeline, collocandoli nell’ordine desiderato Cliccare con il tasto destro sugli oggetti della Timeline per accedere agli strumenti di editing Aggiungere la colonna sonora, trascinando la traccia audio sulla Timeline Aggiungere effetti e transizioni scegliendoli dalla scheda Transizioni e trascinandole nel punto opportuno della Timeline Esportare il progetto cliccando su Esporta Video, scegliendo la modalità di esportazione più appropriata alle proprie necessità.

