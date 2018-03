da Davide Caprotti

I file PDF si aprono con EDGE e le foto con Paint? Come faccio a cambiare le associazioni? In questa guida, spieghiamo come sia possibile associare i programmi predefiniti su Windows 10, per tutti gli utenti. Può essere utile, soprattutto se utilizziamo computer condivisi o quando lavoriamo in contesti aziendali e nel settore IT.

In questa guida informatica di Passione Tecnologica, spieghiamo come impostare i programmi predefiniti su Windows 10, per tutti gli utenti di sistema. In parole povere, parliamo dell’associazione dei singoli file ai programmi predefiniti, che dovranno essere utilizzati da Windows per aprire automaticamente i rispettivi elementi (formati di file). Tuttavia, le associazioni dei file ai programmi avvengono a livello utente e vengono perse quando si effettua il login sul PC con account differenti. Questa guida è molto indicata a tecnici informatici e amministratori di sistema, ma può essere utilizzata anche per scopi domestici o su computer condivisi.

Windows 10: Programmi predefiniti per tutti gli utenti

La prima cosa da fare è quella di accedere al computer con account amministratore e impostare le app predefinite per tipo di file. Si tratta di un’operazione lunga e laboriosa, che andrà eseguita manualmente.

PRIMO STEP

Come impostare le app o i programmi predefiniti per tipo di file:

Accedere al menu impostazioni di Windows 10 (Shortcut WIN+I); Selezionare la voce “App”; Cliccare su “App predefinite” nella barra di sinistra; Cliccare su “Scegli App predefinite per tipo di file” nella parte bassa della finestra; Selezionare i programmi e le app per ogni estensione dei file; Chiudere la finestra.

Quando le associazioni di app e programmi saranno ultimate, non ci resta che creare un file XML di configurazione, che si servirà successivamente per impostare i programmi predefiniti per tutti gli utenti del computer.

SECONDO STEP

Esportare le impostazioni di associazione di programmi e app predefinite

Per creare il file di configurazione XML occorre utilizzare lo Strumento Gestione e manutenzione immagini distribuzione (DISM). La procedura è semplice ma richiede l’utilizzo del prompt dei comandi con privilegi elevati.

Come esportare l’associazione delle app predefinite con Windows 10

Premere la combinazione di tasti WIN+S, digitare “ CMD.EXE ”, cliccare con il tasto destro sul risultato e selezionare “ Esegui come amministratore ”;

”, cliccare con il tasto destro sul risultato e selezionare “ ”; Digitare la stringa proposta di seguito e premere invio;

Dism.exe /Online /Export-DefaultAppAssociations:C:\Windows\System32\defaultassociations.xml 1 Dism.exe / Online / Export - DefaultAppAssociations : C : \ Windows \ System32 \ defaultassociations . xml

Chiudere il Prompt dei comandi.

TERZO STEP

Come impostare i programmi predefiniti su Windows 10, per tutti gli utenti

A questo punto, abbiamo tutto quello che ci occorre per associare i programmi predefiniti per tutti gli utenti di Windows 10. Per svolgere questa attività, utilizzeremo i criteri di gruppo locali di Windows, grazie al modulo di importazione del file XML preposto.

Come impostare i programmi predefiniti sfruttando i criteri di gruppo locali:

Premere la combinazione di tasti WIN+S e digitare “ gpedit.msc ”;

e digitare “ ”; Cliccare sul risultato di ricerca per aprire la console delle policy locali ;

; Cliccare due volte su “ Modelli Amministrativi ”, sotto il ramo “ Configurazione Computer ”;

”, sotto il ramo “ ”; Cliccare due volte su “ Componenti di Windows ”;

”; Cliccare due volte su “ Esplora File ”;

”; Nella parte destra della videata, cliccare due volte su “ Imposta file di configurazione delle associazioni predefinite ”;

”; Cliccare su “ Attiva ” e successivamente su “ OK “;

” e successivamente su “ “; Chiudere la finestra dei criteri di gruppo e riavviare il computer.

Da questo momento, tutti gli utenti che effettueranno l’accesso al computer avranno la stessa associazione di programmi predefiniti, stabilita inizialmente e esportata all’interno del file di configurazione XML.

Il file di configurazione XML con le app predefinite dovrà essere generato dal computer interessato. E’ assolutamente deprecabile utilizzare file esportati da altri PC, con configurazioni software e hardware differenti. Tuttavia, il file in questione potrà essere collocata esternamente al computer stesso, anche su server o dispositivi connessi via rete.

