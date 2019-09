La super promo di Linkem che sconta internet per la Casa

da Redazione di Passione Tecnologica

Linkem ci ha abituato in passato alle sue attraenti offerte internet per la casa. Per chi ancora non lo sapesse, Linkem è in grado di portare la connessione internet in tutte le abitazioni, anche quelle più isolate e navigare senza limiti, fino a 30 Mega.

La tecnologia di questo operatore è consolidata e si basa sulle connessioni dati LTE. Nelle abitazioni servite da una connessione Linkem viene semplicemente installatato un dispositivo esterno all’edificio, per la ricezione del segnale wireless e uno interno, con funzioni di Acces Point e distribuzione del segnale, per tutti i dispositivi di casa.

La super promo

Linkem ha deciso di promuovere il suo prodotto con una super offerta di internet per la casa che prevede uno sconto sia sul contributo iniziale di attivazione che sull’abbonamento per tutto il primo anno. Nei dettagli, chi deciderà di sottoscrivere un abbonamento a Linkem entro il 9 ottobre 2019 potrà beneficiare di uno sconto di 70€ sull’attivazione dell’abbonamento e di spendere appena 19,90€ mensili per tutto il primo anno, piuttosto che i canonici 24,90€. La promo in questione permette di avere una connessione internet veloce Senza Limiti e Senza Linea Fissa per tutta la casa. Inoltre, compresa nel pacchetto sarà possibile fruire dell’assistenza Prime che comprende il caring telefonico specializzato e l’assistenza continuativa in caso di problemi o dubbi su tutto l’apparato fornito.



I dettagli della super promo: Sconto anche sul contributo iniziale di attivazione: solo 30€ anziché 100€;

Assistenza Prime inclusa: caring telefonico specializzato e assistenza continuativa sul proprio apparato;

Super promo: solo 19,90€ al mese per i primi 12 mesi.

ARTICOLO SPONSORIZZATO ©