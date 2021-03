Da sempre Canon è una delle marche più famose e gettonate della storia della fotografia. Le sue fotocamere sono rinomate per essere particolarmente robuste ed affidabili, tanto da essere usate da molti fotografi professionisti.

La resa dei colori e la varietà di obiettivi a disposizione dei corpi macchina le rendono le fotocamere adatte per qualsiasi situazione. Ma, a parte le evidenze finora dette, perché le fotocamere reflex Canon sono le più scelte rispetto a Nikon o altre marche? Cercheremo di dare qualche risposta di seguito, mettendo in evidenza le peculiarità di queste macchine fotografiche.

Caratteristiche principali delle fotocamere Canon

Sono molte le caratteristiche che rendono le reflex Canon le macchine fotografiche più scelte rispetto alla concorrenza. Partiamo dalla scocca e dal telaio. Le fotocamere reflex Canon in vendita sono da sempre delle macchine molto robuste, progettate per resistere agli urti, e trattate in modo da essere resistenti anche alle peggiori condizioni atmosferiche. Il trattamento che subiscono telaio e scocca si chiama tropicalizzazione, e questo rende tutto l’apparecchio resistente a pioggia, vento, sabbia, polvere, e qualsiasi elemento naturale possa danneggiare le parti interne ed esterne della fotocamera.

Questa cura per i dettagli viene applicata non solo alle fotocamere di fascia alta, ma anche alle entry level che, seppur a basso costo, possono vantare caratteristiche tali da renderle in ogni caso fotocamere affidabili e di buona qualità. Altro aspetto fondamentale è l’ergonomia, difatti le Canon sono macchine fotografiche che permettono una buona presa, e mantengono i comandi e le leve tutte nel punto giusto e facilmente raggiungibili, rispetto invece ad altri modelli di marche differenti che, spesso, risultano poco comode.

Elemento da non trascurare invece è il menù. Canon mantiene la stessa semplicità su praticamente tutti i modelli della sua linea, rendendone l’utilizzo semplice anche da parte dei neofiti che, spesso, si ritrovano in mano uno strumento non sempre risulta facile da capire. Un menù intuitivo e che permette di impostare i parametri della macchina in maniera semplice, è sicuramente un vantaggio non da poco, specialmente quando si lavora, dove i tempi sono sempre molto stretti e la velocità è fondamentale per non perdere neanche un’istante.

Le lenti Canon

Oltre al corpo macchina, per riuscire a fare delle belle foto è necessario aver un buon parco lenti, che permettano di realizzare scatti in qualsiasi situazione. Anche sotto questo aspetto le reflex Canon posseggono un’ampia varietà di lenti, che coprono qualsiasi distanza focale e diverse aperture di diaframma, per riuscire a riprodurre gli effetti desiderati (sfocato, bokeh, ecc). Un vantaggio rispetto alla concorrenza è che molte delle lenti sono compatibili con altri corpi macchina della stessa casa produttrice.

Ad esempio, le nuove mirrorless della serie R, non solo vantano una gamma di obiettivi eccezionali dedicata a questa tipologia di macchine fotografiche, ma offrono la possibilità, per chi già viene da Canon ed ha una buona quantità di obiettivi, di poterli montare tramite apposito adattatore.

Gli obiettivi della serie EF ed EF-S possono essere utilizzati tranquillamente sulle mirrorless EOS R, riducendo così la spesa che si andrebbe a fare acquistando nuovi obiettivi.

Qualità e resa delle immagini

Le reflex Canon sono rinomate ed apprezzate anche e soprattutto per la fedeltà della riproduzione dei colori, soprattutto per quanto riguarda l’incarnato. In fase di post produzione, infatti, servono pochissimi aggiustamenti per riuscire a trovare la tonalità giusta della pelle. Questo avviene anche per tonalità più forti, come il rosso, che si presentano luminosi, vividi e fedeli alla realtà.

Conclusioni

Il successo di Canon è senza dubbio il connubio di moltissimi aspetti, curati nei minimi dettagli fin dalla progettazione. Sebbene le ultime fotocamere abbiano fatto storcere un po’ il naso agli amanti della casa, per via di alcune scelte infelici, Canon sta via via aggiustando il tiro, tornando in carreggiata ed accontentando gli utenti che si aspettano molto dai suoi prodotti.

