Super premi per “Vere imprese”, il grande concorso GoDaddy

SECONDA FASE: INCONTRI E INTERVISTE

A questo punto il GoTeam di GoDaddy prevede di visitare 10 città italiane dove gli iscritti al concorso potranno farsi intervistare da alcuni importanti influencer.

Le interviste non saranno obbligatorie per l’esito finale del concorso ma potrebbero rappresentare un’ottima occasione per far conoscere la propria attività.

Date e città del GoTeam: