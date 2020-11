La luce blu emessa dai dispositivi elettronici può causare problemi alla vista e al nostro organismo. Fortunatamente esistono soluzioni (made in Italy) come gli occhiali anti luce blu di Nowave.

La nostra epoca è talmente digitalizzata che trovare un metro quadro del pianeta senza uno smartphone, un computer o un televisore è realmente surreale. Spesso ci compiacciamo dei benefici che la tecnologia ci offre, ignorando di fatto alcuni pericoli indotti da essa. La luce blu è per esempio un rischio concreto per la nostra salute, rilasciata dalla maggior parte dei device dotati di display LCD e LED. Nei paragrafi successivi spieghiamo i danni che la luce blu può arrecare all’essere umano. Fortunatamente, esistono accorgimenti come gli occhiali anti luce blu che possono aiutarci a lavorare e vivere la quotidianità, come utilizzare lo smartphone, lavorare e giocare al computer o semplicemente goderci un film sulla tv di casa.

I problemi della luce blu

La luce blu emessa dai dispositivi LCD e LED, come smartphone, tablet, TV e PC e dai sistemi di illuminazione a basso consumo energetico, può provocare innumerevoli effetti dannosi al nostro organismo. Nello specifico, la luce blu emessa da questi device può indurre problematiche come irritazione o rossore degli occhi ma anche mal di testa, fino a favorire l’insorgere di patologie a lungo termine. L’utilizzo di dispositivi di protezione come gli occhiali neutri può essere molto vantaggioso e consigliato.

Gli occhiali neutri di Nowave

Abbiamo provato gli occhiali neutri anti luce blu di Nowave, azienda italiana che ha saputo creare soluzioni di design contro questa problematica. Gli occhiali di Nowave sono facilmente acquistabili online, scegliendo tra una vasta tipologia di modelli. Si tratta di dispositivi belli da vedere ed evidentemente molto utili. Ovviamente, per chi avesse problemi oculistici è disponibile anche la linea dedicata agli occhiali da vista.

Acquisto online

L’esperienza di acquisto online degli occhiali anti luce blu Nowave è molto semplice e positiva. Sul e-commerce del produttore è possibile consultare l’intero catalogo, scegliere il prodotto preferito ed effettuare una prova virtuale per scoprire in anteprima come si adattano al proprio volto. E’ sufficiente utilizzare la propria webcam o caricare una foto personale per visualizzare il risultato in tempo reale. Inoltre è possibile consultare una guida d’acquisto molto dettagliata, per scegliere gli occhiali più indicati in base al proprio aspetto e i propri gusti. Gli occhiali Nowave possono essere acquistati anche su Amazon.

Benefici e Qualità

L’utilizzo degli occhiali anti luce blu è realmente un toccasana per la vista. Indossandoli si ha subito una sensazione di sollievo davanti allo schermo di PC, smartphone e TV. Essendo occhiali senza gradazione non creano alterazioni visive e non arrecano danni alla vista per chi non ha problemi. L’impiego delle lenti neutrali permette di utilizzare gli occhiali anche a chi porta lenti a contatto. Il design e la montatura sono molto belli, robusti, leggeri e si indossano con estrema facilità. Inoltre, i materiali di qualità utilizzati dal costruttore li rendono resistenti a urti e cadute. Questi occhiali neutri possono essere indossati per tutto il tempo che si desidera, anche in situazioni di affaticamento visivo come la guida nelle ore serali o notturne.

Servizio e prezzo

Il rapporto tra la qualità e il prezzo degli occhiali Nowave è oggettivamente fantastico. Nowave riesce ad offrire prodotti di massima qualità a prezzi super competitivi, grazie all’utilizzo della filiera corta, puntando tutto nella vendita online senza magazzino, ottici e intermediari. Gli occhiali vengono spediti gratuitamente al destinatario con tutto l’occorrente per custodirli e pulirli. Custodia rigida e panno in microfibra saranno inseriti all’interno della confezione. Un vero kit pronto all’uso.

