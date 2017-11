Creare un sito web in pochi click con WebSite X5

da Davide Caprotti

La soluzione software per creare blog, siti web ed e-commerce con la tecnica del drag and drop e gli strumenti più completi. WebSite X5 è un programma per Windows che non richiede canoni mensili come altri portali.

L’esigenza di creare un sito web con il fai-da-te, senza avere conoscenze tecniche e dimestichezze di programmazione è ampiamente diffusa. Spesso, chi vuole aprire un sito internet è costretto a rivolgersi a professionisti del settore molto costosi, oppure a utilizzare uno dei tanti portali online che permettono di creare portali web, acquistando pacchetti che prevedono un canone mensile. Fortunatamente, esistono efficaci soluzioni software per creare siti web, come quella offerta da WebSite X5. Incomedia WebSite X5 v14 è un tool completo e facile da utilizzare che permette di creare blog, siti web e portali e-commerce, senza neppure conoscere una riga di programmazione. Questo software non richiede canoni mensili e si acquista una sola volta, per sempre. Inoltre, grazie al supporto tecnico dedicato è possibile consultare gli esperti, ad ogni evenienza.

Creare un sito web con WebSite X5

Una delle particolarità di questo software è il fatto di poter creare un sito web facilmente, facendosi guidare dai suggerimenti in italiano e le semplici finestre dell’applicazione. Una volta installato, WebSite X5 permette di scegliere tra numerosi template grafici, suddivisi per genere e categoria, i font (Google Font compresi), gli stili di testo e le personalizzazioni grafiche. Con dei semplici click è possibile creare una struttura del sito che desideriamo pubblicare e visualizzarlo in anteprima all’interno del programma. È possibile scegliere ed utilizzare numerosi elementi e moduli quali pulsanti, tooltip su passaggio del mouse, effetti grafici e campi di testo. Nella sessione “Mappa” dell’applicazione è possibile creare una struttura personalizzata delle pagine che rappresenteranno il nostro progetto, assegnando per ciascuna di essa il nome desiderato. Le pagine possono essere create e popolate di elementi, testo e immagini, con la tecnica del drag and drop o selezionando semplicemente gli elementi disponibili dai menu. Il progetto finale può essere esportato localmente sul PC e caricate via FTP sul proprio hosting (compreso con la licenza Evolution).

Sito tradizionale, Blog o E-Commerce: tutto è possibile

WebSite X5 è un software completo che permette di creare qualsiasi progetto da pubblicare online. La creazione di siti web o blog avviene naturalmente, grazie alla guida costante del programma e semplici click sulle schermate. Per chi volesse creare un e-commerce in autonomia potrà farlo tranquillamente, impostando il progetto come carrello e-commerce. Sarà possibile creare il catalogo dei prodotti, utilizzare il modulo di gestione ordini integrato e creare l’anagrafica dei clienti. WebSite X5 è un software chiavi in mano per creare siti web, facilissimo da utilizzare e funzionante su piattaforma Windows. Il programma è disponibile in tre versioni di acquisto a partire da 19,99€ per la versione Start senza hosting. Le versioni Evolution è quella più venduta, costa 69,99€ una tantum e comprende dominio e hosting per un anno e tutto l’occorrente per creare un sito facilmente. WebSite X5 può anche essere provato gratuitamente, scaricando la versione demo dell’applicazione.

